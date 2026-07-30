霸凌案 藍委：不能只辦楊珍妮1人「政治止血」

監察院認定行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮構成職場霸凌，昨通過彈劾案。國民黨立委翁曉玲表示，監院算是卸任前辦了大案，但行政院長卓榮泰明知此事卻沒處理，監院應該連同卓榮泰一起彈劾；民眾黨團總召陳清龍表示，行政院也應徹底檢討經貿談判團隊的用人與管理制度，確保類似悲劇不再發生。

翁曉玲表示，監察院比起行政院調查，算是站在比較客觀立場。不過行政院在處理楊珍妮霸凌案上是否失職？監院似未調查，卓榮泰明知此事，卻沒積極處理導致憾事發生。監院若更有擔當，應連同卓榮泰一併提出彈劾。

國民黨立委王鴻薇說，政院將懲處紅線只畫到楊珍妮為止，但事件全貌絕非楊珍妮一人就能夠隻手遮天，難道上級長官卓榮泰、鄭麗君都可以置身事外、不用負責嗎？她強調，行政院必須深刻檢討先前處置流程，並釐清相關主管的督導責任，絕不能只靠懲處楊珍妮一人「政治止血」。

陳清龍表示，懲戒法院應該盡速處理，行政院也應徹底檢討經貿談判團隊的用人與管理制度，確保類似悲劇不再發生。

民進黨團書記長范雲說，尊重監察院調查與彈劾決定，也認真看待監察院提出的制度檢討意見；行政院先前依法啟動外部調查，也依調查結果將其免職；監察院從監督角度，進一步提出制度改善建議，目的都是釐清事實。