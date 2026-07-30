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楊珍妮涉職場霸凌遭彈劾 全案移送懲戒法院審理

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

監察院昨（29）日通過前政委楊珍妮彈劾案，認為她阻撓、弱化前經貿辦副總談判代表顏慧欣參與相關業務，涉職場霸凌，違失情節重大，全案移送懲戒法院審理。行政院表示，尊重監察院職權，將持續強化職場友善環境，並檢視經貿辦組織運作及人力配置。

楊珍妮回應，在講求極高效率與成果的高壓環境裡，因嚴格管理而導致同仁感到不適，絕非本意，她深感遺憾。她將全力配合司法調查，提出客觀完整證據與陳述，期盼司法能秉公釐清事實全貌，還原真相。

監察院彈劾案文指出，楊珍妮自顏慧欣就任副總談判代表起，多次以冒犯性言語公然否定顏慧欣所提意見或想法，於經貿辦所負責多項業務中，蓄意弱化顏慧欣角色及參與程度，或刻意不提供其完成主責業務所必要之協助人力。

舉例來說，顏慧欣初到任經貿辦之際，楊珍妮就以不友善方式對待，數度在公開場合否定顏慧欣所提意見或想法，甚至對其建言給予嚴厲斥責。台美就對等關稅等經貿議題赴華府與美方進行實體磋商期間，楊珍妮有意排除顏慧欣等團隊成員進入談判現場，不願與談判團隊成員分享談判核心資料等情事。

另外，經貿辦接待「印太／新南向記者團」時，楊珍妮突以未被告知有該項行程而發怒，經同仁出示相關簽呈後，則又改口斥責事前與談擬答資料未讓其過目，顯示楊習慣性採取高壓威嚇式管理模式，同仁須忍受其情緒化表達。

行政院發言人李慧芝表示，尊重監察院依法行使職權，也尊重後續審理。政院持續強化職場友善環境，建立更具支持性與心理安全感的工作場域。李慧芝提到，在經貿談判過程中，也確實檢視到經貿辦在組織編制、跨部會協調及人力配置等方面，有持續精進空間。

楊珍妮 職場霸凌 顏慧欣

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