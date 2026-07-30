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移送懲戒法院 楊珍妮可能罰款或免除職務

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

行政院政務委員楊珍妮涉職場霸凌行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣，監察院昨通過彈劾，楊女已被免職，但不影響未來懲戒法院的認定與判決，處分最重為「免除職務」。

因楊珍妮為政務人員，依公務員懲戒法第九條規定，懲戒處分種類只有免除職務、撤職、剝奪或減少退休金、減俸、罰款、申誡六種。其中，最嚴厲的處分是「免除職務」，也就是「免其現職，並不得再任用為公務員。」

撤職的停止任用期間，為一年以上、五年以下；遭撤職的人在停止任用期間屆滿，若再任公務員，自再任之日起二年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務。若是罰款，金額為一萬元以上、一百萬元以下。

楊珍妮在赴行政院任政務委員之前，是經濟部的公務員，並完成退休程序、核定退休，她離開政委職務後，依法可申請恢復請領退休金。

若懲戒法院判決剝奪或減少退休金，將涵蓋楊珍妮離職前所有任職年資所計的退休金，已支領者也會追回。若判決楊珍妮免除職務或撤職，是否會被追繳退休金，則必須看銓敘部依公務人員退休資遣撫卹法等規定辦理。

原子能委員會前主委謝曉星被控性騷擾、職場霸凌，懲戒法院判罰六十萬元。總統府前發言人丁允恭，因於任職高雄市政府新聞局長期間涉及性騷擾，被判撤職並停止任用三年。

罰款 楊珍妮 顏慧欣

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