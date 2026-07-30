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監委檢討政院調查報告 「楊珍妮在職 影響證人意願」

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷／台北報導
監察委員葉大華、王麗珍今天表示，調查楊珍妮職場霸凌案，籲請行政院重視政務人員霸凌防治機制及我國經貿談判人才與組織之長遠發展。聯合報系資料照
監察委員葉大華、王麗珍今天表示，調查楊珍妮職場霸凌案，籲請行政院重視政務人員霸凌防治機制及我國經貿談判人才與組織之長遠發展。聯合報系資料照

政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮霸凌案昨遭監察院彈劾，監委葉大華、王麗珍請行政院重視政務人員霸凌防治機制，以及我國經貿談判人才與組織的長遠發展。監委指出，行政院應通盤檢視經貿辦定位、人力運用及任務編組常態化現象，正視我國涉外經貿談判及談判人才培育的長期需求，研議改善作為，維護國家長遠利益。

行政院發言人李慧芝表示，尊重監察院依法行使職權，行政院將持續強化職場友善環境，另也將參考各界建議，提升政府推動國際經貿談判的整體效能。

監委表示，我國已透過修正公務人員保障法及公務人員執行職務安全及衛生防護辦法，逐步建構公務機關職場霸凌的處理程序及防治機制，但行政院調查期間，因楊珍妮為政務人員，所處職位為特別任命，行政調查尚未定案前，難以在現行體制找到對等職務進行過渡調整，致仍在經貿辦持續擔任總談判代表職務，有影響證人作證意願，造成心理壓力之虞，行政院應檢討。

監委指出，行政院公布調查結果後，楊珍妮回應相關認定對她不公允，針對調查結果對外解釋答辯，但所述內容公開顏慧欣生病請假等情，使顏慧欣家屬難以容忍，顯示政務人員缺乏體制內法定救濟途徑，透過大眾媒體對外說明，無助事實釐清，更易透露案件敏感細節，對被害家屬二次傷害。

監委表示，經貿辦擔負對外多邊、區域及雙邊經貿談判重責，組織人力由廿九人增至五十二人，其中超過七成人力均由經濟部借調、支援或聘僱，公務預算由經濟部編列，去年已達六千七百餘萬元，顯見經貿辦人力及經費需求已具相當規模，但現行人力運用與組織形態，難以符合相關人事法規的立意，易生排擠經濟部預算執行與常態業務。

李慧芝表示，尊重監察院依法行使職權，也尊重後續依法進行的審理程序，對於本案涉及的相關憲政程序及最終結果，均予以尊重；行政院將持續強化職場友善環境，建立更具支持性與心理安全感的工作場域。

李慧芝說，在經貿談判過程中，也確實檢視到經貿辦在組織編制、跨部會協調及人力配置等方面有精進空間，行政院長卓榮泰已於去年核定增設六名常設文官，強化談判與政策協調量能，後續也將持續檢視整體組織運作及人力配置，參考各界建議，精進制度設計，提升政府推動國際經貿談判及跨部會協調的整體效能。

楊珍妮 監委 政院

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