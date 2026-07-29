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民眾黨七周年黨慶 8/2台中登場 全台候選人誓師「為台灣一起上場」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨七周年黨慶8月2日在台中登場，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲共同宣布主題為「為台灣一起上場」。圖／取自台灣民眾黨臉書
民眾黨七周年黨慶8月2日在台中登場，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲共同宣布主題為「為台灣一起上場」。圖／取自台灣民眾黨臉書

民眾黨七周年黨慶8月2日在台中登場，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今天宣布主題為「為台灣一起上場」。由於今年適逢九合一選舉，黃國昌表示，民眾黨全台候選人將共同登場，他也號召所有支持者在台中集結，「人民站在哪裡，台灣民眾黨就站在哪裡。」

民眾黨今天舉行七周年黨慶記者會，黃國昌與柯文哲共同宣布主題為「為台灣一起上場」，民眾黨文宣部主任李頂立也端出多項限量紀念小物。

柯文哲指出，回顧2019年8月6日，民眾黨集合理念相同的夥伴共同努力創黨，因為他深信「一個人走得快、一群人才能走得遠」，台灣應該擺脫傳統政黨意識形態鬥爭的泥淖，並且把焦點轉回人民生活，因為政治的本質應落該實在日常生活當中，而目的就是讓人民過好日子。

柯文哲也說，過去幾年下來政黨對立日益嚴重、政府與人民的距離越來越遠，政府總是告訴人民自己做了什麼，然而卻忽略人民真實感受到什麼，儘管台灣股市持續上漲，老百姓的生活並未改善，政府宣稱我國GDP成長7%，民眾的薪水卻沒有同步增加。

柯文哲表示，民眾黨始終跟人民站在一起，七周年的意義不在於慶祝走了多久，而是思考下一步要往何處去、要做什麼事，民眾黨過去從一個理念開始，現在已經有來自不同地方的人為相同的信念努力，希望能夠在今年的地方選舉進一步扎根地方，並且建立地方組織。

黃國昌指出，民眾黨將在七周年黨慶提出「七件民眾的事」，包含居住有希望、生養有支持、食安有保障、治安有信任、老後有依靠、交通有安全及權力受監督，這七件事共同指向一個承諾，就是讓努力的人有未來，讓努力的人因為自己的努力而得到合理的回報。

黃國昌也說，民眾黨8月2日將在台中舉辦黨慶，屆時全台候選人也都將一起登場，今年選舉的意義是「讓人民看見能監督、做事且準備承擔治理責任的隊伍，讓政治可以有不同的選擇」，他也號召所有民眾黨支持者一起在台中集結，「人民站在哪裡，台灣民眾黨就站在哪裡。」

柯文哲受訪時表示，自己當天僅會參加黨慶，而不會出席黨代表大會，因為他現在不是黨代表，也不是民眾黨中央委員。

民眾黨 台中 柯文哲

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