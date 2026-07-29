國民黨重返執政 撤高鐵延伸宜蘭核定？陳以信：李鴻源說法被斷章取義

內政部前部長李鴻源接受媒體專訪，表示花費高達4000億元高鐵延伸宜蘭無法解決雪隧塞車問題，若2028年國民黨拿回執政權將撤核定。國民黨今晚發布新聞稿指李鴻源說法，被嚴重斷章取義、簡化誤導。

國民黨文傳會主委陳以信表示，為此他特別與李鴻源聯絡，李鴻源原意表示，是因看到宜蘭高鐵造價居然高達4千億元天價，背後顯然有非常大問題，民進黨高鐵案明顯會成為史上最大錢坑建設，民進黨政府根本在騙票。

陳以信強調，李鴻源不但沒有反對宜蘭高鐵建設，而是強調宜蘭高鐵應該回歸專業，而且相信只有國民黨執政，才能夠真正帶給宜蘭一條便利的高鐵。

陳以信說，李鴻源是秉持專業表達個人立場，被部分媒體斷章取義、擴大解釋，他特別代表國民黨正式澄清。他強調，國民黨的立場，一向是支持宜蘭高鐵建設，有人惡意在帶風向，凸顯出民進黨高鐵案經不起檢驗；相信只有國民黨執政，才能在最短時間帶給宜蘭人真正需要的高鐵。