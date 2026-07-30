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貝里斯國務部長：台灣是重要合作夥伴 感謝多年協助
貝里斯經濟轉型部國務部長馬蒂內茲率團訪台，外交部政次陳明祺感謝貝國長期堅定挺台國際參與，將持續拓展各領域合作；馬蒂內茲也感謝台灣多年協助，並重申台灣是最重要且值得信賴的合作夥伴。
外交部晚間發布新聞稿指出，貝里斯經濟轉型部國務部長馬蒂內茲（Osmond Martinez，另譯：馬傲蒙）及次長波爾（Carlos Pol，另譯：柏卡洛）一行4人於27日至31日來台訪問。陳明祺代表部長林佳龍於29日午宴款待，表達誠摯歡迎並就兩國共同關切議題交換意見。
陳明祺推崇馬蒂內茲積極落實貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）施政政策，包括推動藍色債券，以改善財政結構並強化經濟韌性，並強調台貝兩國37年深厚邦誼奠基於共享的自由、民主、人權等普世價值。
陳明祺表示，誠摯感謝貝國長期堅定支持台灣參與國際組織，未來也將攜手拓展包含醫療公衛、人才培育、智慧農業、電動巴士、永續觀光及碳權等多元合作計畫，促進貝里斯提升國家競爭力與永續發展，創造兩國人民共同福祉。
馬蒂內茲感謝台灣多年來對貝里斯各領域國家發展的協助，重申台灣是貝里斯最重要且最值得信賴的合作夥伴，雙方合作成果豐碩，深信在既有良好基礎上，雙方將持續深化經貿投資與多元交流，創造互惠共榮新契機。
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