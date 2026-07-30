貝里斯國務部長：台灣是重要合作夥伴 感謝多年協助

陸委會近日再次展現了令人難以理解的行政邏輯。一方面封殺上海官員來台見證小貓熊「樂樂」與「甜甜」的亮相活動，另一方面又將動物園早已正常交流的物種保育合作扣上「統戰」帽子。這種「同意來台，又罵統戰」的政治操作，呈現「神也是你，鬼也是你」的荒謬。

2026-07-30 00:09