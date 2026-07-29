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監院揭楊珍妮案霸凌機制漏洞 藍委批卓揆：應釐清督導責任 勿隻手遮天

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮遭控，職場霸凌前副總談判代表顏慧欣，監察院今彈劾楊珍妮。國民黨立委翁曉玲指，行政院長卓榮泰明知此事卻無積極處理而致憾事發生，監院應連同卓榮泰一併提出彈劾。圖／聯合報系資料照
行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮遭控，職場霸凌前副總談判代表顏慧欣，監察院今彈劾楊珍妮。國民黨立委翁曉玲指，行政院長卓榮泰明知此事卻無積極處理而致憾事發生，監院應連同卓榮泰一併提出彈劾。圖／聯合報系資料照

針對行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮霸凌案，監察院今天呼籲行政院，應儘速檢討改進不完善的霸凌防治機制。國民黨立委牛煦庭表示，要讓公務員與民眾對法律有信心，政院應先從遵循民主法治開始，不然法律訂出來大家也不相信；國民黨立委王鴻薇表示，政院必須深刻檢討先前不作為的處置流程，並釐清相關主管的督導責任，絕不能只靠懲處單一人員進行政治止血。

監院調查報告指出，我國已透過修正公務人員保障法及公務人員執行職務安全及衛生防護辦法，逐步建構公務機關職場霸凌的處理程序及防治機制，但行政院調查期間，因楊珍妮為政務人員，所處職位為特別任命，行政調查尚未定案前，難以在現行體制找到對等職務進行過渡調整，致仍在經貿辦持續擔任總談判代表職務，有影響證人作證意願，造成心理壓力之虞，行政院應檢討。

牛煦庭指出，2024年才發生勞動部分署長謝宜容霸凌案，導致吳姓公務員輕生，當時謝宜容同樣遭監察院彈劾移送懲戒法院，當時行政院長卓榮泰表達，最深的哀悼和致意，並將以此案為戒，要求各部門若接獲霸凌情資應在一週內完成調查，絕不能再有辱罵、霸凌等情形發生。

牛煦庭表示，但是1年又1年過去了，勞動部霸凌案才發生不久，行政院如今又重蹈覆轍。看到民進黨的承諾都是口惠而不實，漂亮的話說完，鋒頭一過又忘記，看不見行政院有什麼有效的改革，也對行政院的承諾感受不到期待，就算修改體制，依照現在執政黨對民主法治的態度，法律訂出來也是因人設事。

牛煦庭強調，一個長官可以任意霸凌部屬，就是法制失衡的現象，長官知道他的行為不會受到懲罰，部屬也知道現有制度沒辦法保護他，最後只能不斷逼迫自己忍耐，或是選擇黯然離開職場。

此外，王鴻薇指出，本屆監察委員將在月底任期屆滿，最後才把楊珍妮提出彈劾，等於就是大清倉，但行政院經貿辦公室副總談判代表顏慧欣生前曾向行政院反映遭霸凌，當時政院卻毫無作為，直到顏慧欣離世、家屬將陳情信件公諸於世後，行政院才被動成立調查小組介入處理。

王鴻薇質疑，事件全貌絕非楊珍妮一人能夠「隻手遮天」，若如今只懲處楊一人，難道其上級長官不需要承擔責任？行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君將懲處紅線只劃到楊為止，讓高層主管完全置身事外。王強調，行政院必須深刻檢討先前不作為的處置流程，並釐清相關主管的督導責任，絕不能只靠懲處單一人員進行政治止血。

楊珍妮 霸凌 監院

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