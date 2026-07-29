監院指兩岸教育交流失衡 陸委會：強化中共統戰識讀

民眾黨前主席柯文哲身陷司法案件，他今天證實個人帳戶已經全部被查封，不僅要面對7000萬元交保金、龐大的律師費，每隔幾天還會收到各種傳單跟帳單，還好現在不太需要用錢，「出門坐公車坐捷運，三餐就是到處化緣，我到外縣市都是人家請我吃，這個就叫做奉旨乞討」。

2026-07-29 19:24