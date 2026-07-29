聽新聞
0:00 / 0:00
監院指兩岸教育交流失衡 陸委會：強化中共統戰識讀
監察院調查報告指出兩岸教育交流失衡、有漏報學生赴陸資訊、政府管理措施漏洞等問題。陸委會回應，將協助學校師生強化中國大陸識讀教育，增強對於中共統戰作為的心防。
監察委員林文程、田秋堇今天透過新聞稿表示，監察院在21日通過調查報告，對於兩岸教育交流失衡、學校漏報學生赴陸資訊、政府管理措施漏洞等情況，要求陸委會、教育部檢討改善。
監察院指出，總統賴清德在去年3月對於國安威脅提出17項因應策略指示，要求提高赴陸風險意識與落實登錄，陸委會與教育部應該依據指示，確實精進登錄制度，責成學校站在第一線，為兩岸對等、健康的教育交流把關。
陸委會回應，將持續會同教育部精進「赴陸教育交流活動登錄平台」功能，將加強利用新聞稿、通函、官網專區、社群平台、記者會、學生營隊活動、政策宣講等管道或場合，提醒赴陸風險與兩岸學術教育交流應注意事項。
對於人民團體招攬學生赴陸參與活動可能涉及違規違常的情形，陸委會指出，在獲悉相關狀況後均會先蒐集進一步資訊，確認有無違反相關規定之虞，並送請權責主管機關處理，或視情況與相關機關跨部會研商。
陸委會表示，已經會同教育部等相關機關，結合各大學通識中心與民間學術專業資源，協助學校舉辦專家座談、學生營隊、教師增能研習、國際學術研討會、專題論壇、參訪與競賽等活動，協助學校師生強化中國大陸識讀教育，增強對於中共統戰作為的心防，維護兩岸健康有序的文教交流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。