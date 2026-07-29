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監院指兩岸教育交流失衡 陸委會：強化中共統戰識讀

中央社／ 台北29日電
陸委會。聯合報系資料照
陸委會。聯合報系資料照

監察院調查報告指出兩岸教育交流失衡、有漏報學生赴陸資訊、政府管理措施漏洞等問題。陸委會回應，將協助學校師生強化中國大陸識讀教育，增強對於中共統戰作為的心防。

監察委員林文程、田秋堇今天透過新聞稿表示，監察院在21日通過調查報告，對於兩岸教育交流失衡、學校漏報學生赴陸資訊、政府管理措施漏洞等情況，要求陸委會、教育部檢討改善。

監察院指出，總統賴清德在去年3月對於國安威脅提出17項因應策略指示，要求提高赴陸風險意識與落實登錄，陸委會與教育部應該依據指示，確實精進登錄制度，責成學校站在第一線，為兩岸對等、健康的教育交流把關。

陸委會回應，將持續會同教育部精進「赴陸教育交流活動登錄平台」功能，將加強利用新聞稿、通函、官網專區、社群平台、記者會、學生營隊活動、政策宣講等管道或場合，提醒赴陸風險與兩岸學術教育交流應注意事項。

對於人民團體招攬學生赴陸參與活動可能涉及違規違常的情形，陸委會指出，在獲悉相關狀況後均會先蒐集進一步資訊，確認有無違反相關規定之虞，並送請權責主管機關處理，或視情況與相關機關跨部會研商。

陸委會表示，已經會同教育部等相關機關，結合各大學通識中心與民間學術專業資源，協助學校舉辦專家座談、學生營隊、教師增能研習、國際學術研討會、專題論壇、參訪與競賽等活動，協助學校師生強化中國大陸識讀教育，增強對於中共統戰作為的心防，維護兩岸健康有序的文教交流。

陸委會 中共 統戰 監察院

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