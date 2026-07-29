楊珍妮遭彈劾 監委：使命必達的主管…也許就是霸凌部屬的長官

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮今天遭監察院認定構成職場霸凌，通過彈劾，並移送懲戒法院審理。監察委員王幼玲表示，楊珍妮與教育部法制處前處長李嵩茂幾乎同出一轍，是過去傳統官僚文化下的權威產物，使命必達的主管，也許就是霸凌部屬的長官。

監察院今表示，楊珍妮涉職場霸凌前行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣，違失情節重大，通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。葉大華、王麗珍也表示，監察院調查楊珍妮職場霸凌案，請行政院重視政務人員霸凌防治機制，以及我國經貿談判人才與組織的長遠發展。

王幼玲透過臉書表示，監院今天最大的新聞是通過彈劾楊珍妮，楊珍妮的高壓行徑跟之前教育部李前法務處長幾乎同出一轍，是過去傳統官僚文化下的權威產物，但是時代不同了，讓部屬可以安全有尊嚴的工作職場是機構首長的責任。

王幼玲指出，顏慧欣生前傳遭職場霸凌，政院針對經貿辦總談判代表楊珍妮展開調查，認定楊珍妮構成職場霸凌，監委葉大華、王麗珍也在4月正式立案調查。監院在7月17日通過監委所提彈劾案，並在今天公告楊珍妮彈劾案文及其審查決定書，指出楊珍妮阻撓及弱化副總談判代表顏慧欣參與相關業務，並對同仁高壓威嚇、孤立排擠等不當行為，認定違失情節重大，全案移送懲戒法院審理。