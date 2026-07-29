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蔣萬安拋倒閣 傅崐萁：民眾群起激憤下任何情況都可討論

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜針對中華民國115年度中央政府總預算案主持朝野協商，國民黨團總召傅崐萁（圖）出席。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜針對中華民國115年度中央政府總預算案主持朝野協商，國民黨團總召傅崐萁（圖）出席。記者胡經周／攝影

毒油事件延燒，台北市長蔣萬安日前拋出倒閣議題，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今被問及此事時表示，在民眾群起激憤這樣的情況下，有各種看法跟各種言論，都予以尊重，民主社會任何情況都可以討論。

傅崐萁在黨團協商前受訪表示，黑心毒油的事情，在民進黨政府蓋牌將近五年情況下，全國國人有多少人被當成白老鼠，吃下苯駢芘（BaP），政府還沒有清楚說法，即便20萬人上凱道，也沒看到行政院長卓榮泰下台、賴清德總統道歉。

傅崐萁指出，在民眾群起激憤的情況下，有各種看法跟各種言論，都該予以尊重，民主社會任何情況都可以討論，重點是民進黨政府到現在為止，致癌油要怎麼斷絕根源，未來不會再發生；讓台灣住得平安、吃得安全健康、活得安定，才是基層百姓微薄期待。民以食為天，政府應該把相關問題做好。

傅崐萁 蔣萬安 倒閣 卓榮泰

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