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張惇涵反對刪卓榮泰薪水 傅崐萁突爆粗口…韓國瑜緊急宣布散會

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張惇涵反對刪卓榮泰薪水 傅崐萁突罵「他X的」韓國瑜緊急宣布散會

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）下午主持朝野協商新屆監察院人事同意權案，並與民進黨團總召蔡其昌（左）交換意見。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜（右）下午主持朝野協商新屆監察院人事同意權案，並與民進黨團總召蔡其昌（左）交換意見。記者胡經周／攝影

立法院長韓國瑜今天針對「115年度中央政府總預算案」主持朝野協商，國民黨立委翁曉玲提案刪除行政院長卓榮泰9至12月薪水約148萬元，行政院長張惇涵表態無法接受，國民黨團總召傅崐萁突然大罵「他X的」，引發綠營不滿要求道歉，韓國瑜緊急宣布協商到此為止、散會。

韓國瑜今天針對115年總預算召開朝野協商，朝野黨團共提出5項通案刪減案、各部會刪減案約1000多案。當朝野討論到內政委員會刪減案時，翁曉玲提案凍結卓榮泰9至12月薪資，一共148萬8000元，引發朝野交鋒。

張惇涵表示，這是一個政治動作，不是一個理性的刪除預算方式，翁曉玲不只針對卓榮泰，還刪減約聘人員酬金，如此刪減逼迫行政院要把人家先解僱、再增聘，政院無法接受。

當翁曉玲要發言解釋時，傅崐萁在一旁突然大罵「他X的」，疑似被麥克風收音，引發綠營立委不滿。民進黨立委陳培瑜抗議說：「有人罵髒話！是在針對誰？」民進黨立委范雲也說「院長要主持公道，應該要道歉」，現場一片混亂，最後韓國瑜宣布散會。

另外，民眾黨團提出通案刪減案，總刪減數必須達592億元，其中監察院、國發會、NCC的國外旅費全部刪除，各部會的媒體政策與業務宣導費也必須統刪60%。

張惇涵表示，今年已經過了60%，只剩下40%的時間了，立院卻要刪除60%，這樣合理嗎？而就執行面來講，大陸旅費、國外旅費、出國教育訓練等都執行了6、7成，這些如果都通刪60%，那麼行政部門無法執行。

對於立院將刪減監院出國費，監察院秘書長黃適卓表示，今年下半年，監察院要參與2個非常重要的國際組織，一個是國際監察組織（IOI）裡面的伊比利美洲監察使聯盟（FIO）今年11月在阿根廷舉行大會，另一個是亞太地區國家人權機構論壇（APF）今年12月在約旦召開會議，監察院將以觀察員的身分出席。監察院花了非常大的力氣爭取，目的是要讓世界看見台灣，希望出國旅費不要被刪除。

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