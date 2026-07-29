徐國勇轟蔣萬安倒閣「放馬過來」北市：陳其邁砲中央也不務正業？

北市長蔣萬安拋倒閣議題，並稱高雄市長陳其邁是很適合的閣揆人選。民進黨秘書長徐國勇今批蔣不務正業「放馬過來」。北市副發言人魏汶萱表示，毒油案至今一個月沒真相，卓內閣蓋牌、包庇與傲慢，徐秘書長怎不敢說一句「放馬過來？」難道自己誤食台毒，就認為全台人民吃毒油也可當作沒事？

魏汶萱指出，任何台灣人都有言論自由、都能討論「倒閣」與任何中央政策；按照徐秘書長的標準，陳其邁市長砲打中央20%毒油下架標準，難道也被民進黨視為「不務正業」？至於徐國勇秘書長指的每個案件，蔣市長親自出面回應、釐清事實，徐怎麼不敢用同樣標準，要求至今不開會、不道歉的賴清德總統？

魏汶萱反問，警察無預警上門，在沒有告知涉犯法條、沒有敘明原因的情況下，就威脅民眾把影片下架，難道這符合刑事訴訟法的程序嗎？請問徐秘書長讀的是哪一國的刑事訴訟法？徐秘書長與其繼續噴政治口水、做不必要的人身攻擊，不如要求執政黨盡速向全國人民說清楚毒油案的真相，別再蓋牌。