學者主張廢考監 考試權移行政院、監察權併立法院

立法院修憲委員會今天召開公聽會，針對考試院、監察院去留，與會學者主張應廢除，並建議考試權移撥行政院，並由國會行使人事權來把關公正性，監察權則併入立法院；國家人權委員會則隸屬於總統府。

立法院修憲委員會召委、民眾黨立委王安祥下午召開「自民國80年第一次公布制定中華民國憲法增修條文，並至94年第七次增修後，逾20年未曾變動之憲政體制於五權分立制度及實務運行產生的困境探討」公聽會。

針對廢除考監兩院議題，輔仁大學法學院助理教授姚孟昌發言時指出，他贊同廢除監察院、考試院，但相關權限必須妥善安置，並非單純廢除即可，這攸關國會改革與行政院重組，考試權應於行政院下成立具獨立性的委員會；監察權則隸屬於立法院。

姚孟昌進一步說明，考量台灣為單一國會體制，若直接將監察權納入立法院，權限將難以想像。因此他建議，參考美國國會架構，立法院維持現有權限，監察院則轉型為類似參議院的角色，賦予其民意基礎；至於國家人權委員會，則建議改隸總統府。

台北大學公行系教授陳志華表示，對於考監兩院的去留，他個人持贊成廢除立場，但同時也主張兩院未來的職權歸屬與組織何去何從，必須經過充分且嚴謹的研議，他也建議考試權可整併移撥至行政院；至於監察權則隸屬至立法院。

中央研究院法律所研究員林建志提到，他贊成廢除考監兩院。在考試院部分，考試業務固然重要，但無須獨立設院，移至行政院底下即可；若擔心喪失公平性，可透過人事任命機制調整，例如由國會行使人事同意權來把關。

監察院方面，第一是「直接廢除，不回歸立院」，因監察院制度源自古代御史監察設計，即便當年出發點良善，但現今社會制度與舊有制度已不符現況，應直接刪除彈劾、糾舉等權限；第二則「縮編並移至立法院」，若外界認為監察功能有留存價值，則無須維持「院」層級，改設立法院底下運作即可。

民眾黨立委劉書彬於會中發言，針對考監廢除後的職權歸屬，公務員的彈劾與懲戒權應全數回歸司法權行使，以落實法治精神；至於公務員財產申報、利益衝突迴避等陽光法案相關業務，應由獨立機關負責承接，而非繼續由「院」層級的機關處理。此外，國家人權委員會也應轉型為獨立機關，確保客觀性與獨立性。

中國文化大學政治系特聘講座教授楊泰順表示，可考慮將監察院併入立法院，並仿效美國政府課責處（GAO，Government Accountability Office）架構運作，雖隸屬立法院，處長人選可由立法院提人選，送交總統圈選後再由立法院投票同意後任命，透過此程序既能維護國會監督機制，也能兼顧行政體系對人事選任的看法。