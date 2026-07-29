楊珍妮構成霸凌遭彈劾 政院：尊重並續強化職場環境、精進經貿辦運作

監察院認定行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮構成職場霸凌，通過彈劾，移送懲戒法院審理，並呼籲行政院檢討霸凌防治機制。行政院今天下午回應表示，尊重監察院職權與本案涉及的相關程序及結果；後續將持續強化職場友善環境，並檢視經貿辦整體組織運作及人力配置。

時任副總談判代表顏慧欣傳生前遭遇職場排擠，監察院4月啟動調查，並於今天公布結果。調查指出，楊珍妮弱化時任副總談判代表顏慧欣角色，有意排除顏慧欣等團隊成員進入台美關稅談判現場，且楊珍妮也對部分人員高壓威嚇，涉職場霸凌，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監院調查提到，盼行政院審視及檢討改進現行職場霸凌防治作為，並通盤檢視經貿辦長期定位、人力運用及任務編組常態化現象，正視我國涉外經貿談判及談判人才培育長期需求，積極研議妥適改善作為。

行政院發言人李慧芝，尊重監察院依法行使職權，也尊重後續依法進行的審理程序，對於本案涉及的相關憲政程序及最終結果，行政院均予以尊重。

李慧芝表示，行政院持續強化職場友善環境，建立更具支持性與心理安全感的工作場域。此外在經貿談判過程中，也確實檢視到經貿辦在組織編制、跨部會協調及人力配置等方面，仍有持續精進的空間。

李慧芝說，行政院長卓榮泰已於去年核定增設6名常設文官，強化談判與政策協調量能，後續也將持續檢視整體組織運作及人力配置，參考各界建議，持續精進制度設計，提升政府推動國際經貿談判及跨部會協調的整體效能。