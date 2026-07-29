快訊

皮膚科名醫診所昏倒不治享年47歲 親友、患者震驚「失去一名好醫師」

台灣首部自製電影《薛平貴與王寶釧》1956 年上映引轟動 膠捲卻消失近60年

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

楊珍妮構成霸凌遭彈劾 政院：尊重並續強化職場環境、精進經貿辦運作

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照

監察院認定行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮構成職場霸凌，通過彈劾，移送懲戒法院審理，並呼籲行政院檢討霸凌防治機制。行政院今天下午回應表示，尊重監察院職權與本案涉及的相關程序及結果；後續將持續強化職場友善環境，並檢視經貿辦整體組織運作及人力配置。

時任副總談判代表顏慧欣傳生前遭遇職場排擠，監察院4月啟動調查，並於今天公布結果。調查指出，楊珍妮弱化時任副總談判代表顏慧欣角色，有意排除顏慧欣等團隊成員進入台美關稅談判現場，且楊珍妮也對部分人員高壓威嚇，涉職場霸凌，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監院調查提到，盼行政院審視及檢討改進現行職場霸凌防治作為，並通盤檢視經貿辦長期定位、人力運用及任務編組常態化現象，正視我國涉外經貿談判及談判人才培育長期需求，積極研議妥適改善作為。

行政院發言人李慧芝，尊重監察院依法行使職權，也尊重後續依法進行的審理程序，對於本案涉及的相關憲政程序及最終結果，行政院均予以尊重。

李慧芝表示，行政院持續強化職場友善環境，建立更具支持性與心理安全感的工作場域。此外在經貿談判過程中，也確實檢視到經貿辦在組織編制、跨部會協調及人力配置等方面，仍有持續精進的空間。

李慧芝說，行政院長卓榮泰已於去年核定增設6名常設文官，強化談判與政策協調量能，後續也將持續檢視整體組織運作及人力配置，參考各界建議，持續精進制度設計，提升政府推動國際經貿談判及跨部會協調的整體效能。

楊珍妮 經貿 行政院 職場霸凌 顏慧欣 監察院

延伸閱讀

監委：楊珍妮案凸顯政務官霸凌防治機制不完善 政院應改進

監院彈劾涉霸凌楊珍妮 翁曉玲：卓榮泰未積極處理應一併彈劾

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

顏慧欣霸凌案監院彈劾楊珍妮！事證明確情節重大 移送懲戒法院

相關新聞

監院彈劾涉霸凌楊珍妮 翁曉玲：卓榮泰未積極處理應一併彈劾

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮遭控職場霸凌前副總談判代表顏慧欣，監察院今彈劾楊珍妮。國民黨立委翁曉玲表示，行政院長卓榮泰明知此事，卻沒有積極處理而致憾事發生，監院若更有擔當，應連同卓榮泰一併提出彈劾。

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

監察院認定行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮，弱化時任副總談判代表顏慧欣角色，且對部分人員高壓威嚇，涉職場霸凌，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。楊珍妮指出，若因嚴格管理導致同仁不適，絕非本意，她深感遺憾；將全力配合司法調查，提出客觀完整證據與陳述，盼司法秉公釐清事實全貌，還原真相。

蔣萬安拋倒閣 黃國昌：不少藍委私下反對…柯文哲說「倒賴」才是重點

中聯毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安近日拋出倒閣議題，民眾黨主席黃國昌今天表示，如果要對行政院長提出不信任案，需要有三分之一以上立委連署，國民黨團內部存在高度分歧，自己也收到不少國民黨立委私下聯絡，「大概有跟我聯絡的都反對」。

徐國勇轟蔣萬安倒閣「放馬過來」北市：陳其邁砲中央也不務正業？

北市長蔣萬安拋倒閣議題，並稱高雄市長陳其邁是很適合的閣揆人選。民進黨秘書長徐國勇今批蔣不務正業「放馬過來」。北市副發言人魏汶萱表示，毒油案至今一個月沒真相，卓內閣蓋牌、包庇與傲慢，徐秘書長怎不敢說一句「放馬過來？」難道自己誤食台毒，就認為全台人民吃毒油也可當作沒事？

楊珍妮構成霸凌遭彈劾 政院：尊重並續強化職場環境、精進經貿辦運作

監察院認定行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮構成職場霸凌，通過彈劾，移送懲戒法院審理，並呼籲行政院檢討霸凌防治機制。行政院今天下午回應表示，尊重監察院職權與本案涉及的相關程序及結果；後續將持續強化職場友善環境，並檢視經貿辦整體組織運作及人力配置。

霸凌案監院彈劾楊珍妮 李彥秀：卓榮泰絕對難辭其咎

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮遭控霸凌前副總談判代表顏慧欣，監察院今彈劾楊珍妮。國民黨立委李彥秀說，行政院長卓榮泰作為經貿辦直屬長官，未注意到顏慧欣的求救訊號，更對經貿辦的霸凌情勢完全沒有掌握，顯難辭其咎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。