監院彈劾涉霸凌楊珍妮 翁曉玲：卓榮泰未積極處理應一併彈劾

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮遭控職場霸凌前副總談判代表顏慧欣，監察院今彈劾楊珍妮。國民黨立委翁曉玲表示，行政院長卓榮泰明知此事，卻沒有積極處理而致憾事發生，監院若更有擔當，應連同卓榮泰一併提出彈劾。

監察院今表示，楊珍妮涉職場霸凌顏慧欣，違失情節重大，通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。葉大華、王麗珍也表示，監察院調查楊珍妮職場霸凌案，請行政院重視政務人員霸凌防治機制，以及我國經貿談判人才與組織的長遠發展。

翁曉玲表示，監察院針對楊珍妮霸凌顏慧欣案，認定很多事實成立，可看出監察院仍站在較客觀立場檢視此案。原行政院調查這起案件屬內部調查，縱然有專家參與，可能要件上的解釋較為寬鬆，故12項事由僅有2項成立，本屆監察院將於7月31日卸任，相當於是卸任前辦了重大案件。

翁曉玲表示，對於行政院在處理顏慧欣霸凌案上，是否失職，有無違反程序規定，監院此次似並未處理，令人遺憾；楊珍妮霸凌行為固然不當，但卓榮泰明知此事，卻沒有積極處理而致憾事發生，監院若更有擔當，應連同卓榮泰一併提出彈劾。