遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

監察院認定行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮，弱化時任副總談判代表顏慧欣角色，且對部分人員高壓威嚇，涉職場霸凌，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。楊珍妮指出，若因嚴格管理導致同仁不適，絕非本意，她深感遺憾；將全力配合司法調查，提出客觀完整證據與陳述，盼司法秉公釐清事實全貌，還原真相。

楊珍妮指出，她投身國家涉外經貿及談判數十年，始終以全力爭取國家最大利益為己任，並由衷感謝同仁長期肩負繁重的涉外談判重任，齊心協力、不分晝夜為國家利益所付出的辛勞與努力。

楊珍妮說，然而，若在講求極高效率與成果的高壓環境裡，因嚴格管理而導致同仁感受到不適，絕非本意，本人深感遺憾。

楊珍妮表示，本案已移送懲戒法院審理，她將會全力配合司法調查，提出客觀完整證據與陳述，期盼司法能秉公釐清事實全貌，還原真相。