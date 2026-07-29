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徐國勇談「油不得你」斥政治迫害說法 周榆修：沒有民眾黨 不會執政？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨秘書長周榆修。圖／聯合報資料照片
民眾黨秘書長周榆修。圖／聯合報資料照片

「油不得你」影片製作人韋淳祐遭偵辦，民進黨秘書長徐國勇今天駁斥在野黨「政治迫害」的說法。民眾黨秘書長周榆修回應表示，面對民進黨政府執政失能，徐國勇急著護航替失政卸責，「如果沒有柯文哲、黃國昌及台灣民眾黨，民進黨是不是就不會執政了？」

「油不得你」影片疑用AI合成總統賴清德聲音，台北地檢署昨天分列為他字案偵處。針對在野黨質疑政治迫害，徐國勇今天向媒體表示，台灣已經邁向民主自由人權國家，「不要犯罪後，在偵辦時就說是政治迫害，政治迫害是最爛、最便宜也最沒有意義的辯詞」。

周榆修透過文字回應表示，徐國勇似乎忘了現在是民進黨秘書長，經常還使用名嘴思維接受媒體採訪，這種膝反射式「鸚鵡學舌」的發言格局實在令人嘆為觀止；民進黨政府執政失能，永遠不是檢討自己，而是傾全黨之力甩鍋給在野黨，例如面對毒油危機處理失能，就怪在野黨煽動、人民憤怒上街抗議，責怪在野黨製造對立。

周榆修說，如今警方登門「關切」批評政府的影音創作者，引發社會對警察國家的憂慮，徐國勇一樣牽拖在野黨，急著護航替失政卸責，更是無限延伸牽拖民眾黨、民眾黨前主席柯文哲！請問如果沒有柯文哲、民眾黨主席黃國昌及台灣民眾黨，民進黨是不是就不會執政了？

周榆修表示，徐國勇擔任過內政部長，過去也曾經是執業律師，始終不敢回答警方登門，究竟有無必要性與符合比例原則，只會用一句「犯罪就依法偵辦」反覆跳針，刻意把依法辦案與公權力濫用混為一談。

周榆修說，人民質疑為何批評政府的人，警方總是特別積極，然而面對深偽影片、惡意抹黑及側翼造謠，賴政府卻總是特別安靜，這不是依法行政，而是選擇性執法；這不是維護法治，而是在消耗人民對法治的信任。

周榆修表示，徐國勇與其忙著嚼舌根譏諷別人懂不懂法律，不如發揮自身法律專長，優先回答人民最關心的問題，包括警方憑著哪條法律登門查訪批評政府的影音創作者，還有是否符合所謂的偽造私文書罪？「賴政府一次又一次指揮檢調辦案、追殺政敵企圖製造寒蟬效應，真正傷害的不是在野黨，而是人民。」

周榆修 徐國勇 民眾黨

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