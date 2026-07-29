霸凌案監院彈劾楊珍妮 李彥秀：卓榮泰絕對難辭其咎

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮遭控霸凌前副總談判代表顏慧欣，監察院今彈劾楊珍妮。國民黨立委李彥秀說，行政院長卓榮泰作為經貿辦直屬長官，未注意到顏慧欣的求救訊號，更對經貿辦的霸凌情勢完全沒有掌握，顯難辭其咎。

監察院今表示，楊珍妮涉職場霸凌顏慧欣，違失情節重大，通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

李彥秀說，遲來的正義，絕對不是正義，楊珍妮至今沒有悔意，也沒有道歉，事後還批評行政院調查報告不公平，搞經貿辦匿名串連，更在免職後依法照領月退俸，根本就是對家屬的感受「二度霸凌」，不斷挑戰社會觀感的極限，真的讓人「情何以堪」；更離譜的是，行政院調查期間，還派楊珍妮代表台灣出國參加國際會議，更是羞辱台灣人民，讓台灣蒙羞。

李彥秀提到，彈劾案文指出「楊珍妮自顏慧欣就任副總談判代表起，多次以冒犯性之言語公然否定顏慧欣所提出之意見或想法」、「楊珍妮慣常採取高壓威嚇之管理模式，不允許同仁質疑、挑戰其領導權威，倘於業務上遇有不同意見，會以公開否定、大聲斥責之方式，利用權勢關係壓抑所面對之異見」，卓榮泰作為經貿辦的直屬長官，沒有注意到顏慧欣的求救訊號，更對經貿辦的霸凌情勢完全沒有掌握，顯然也難辭其咎。