快訊

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

坦承花錢閃兵！修杰楷今出庭認罪 請求法官輕判6個月以下

聽新聞
0:00 / 0:00

霸凌案監院彈劾楊珍妮 李彥秀：卓榮泰絕對難辭其咎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮遭控霸凌前副總談判代表顏慧欣，監察院今日正式彈劾。行政院長卓榮泰被藍委指，卓揆作為經貿辦直屬長官，顯難辭其咎。圖／聯合報系資料照
行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮遭控霸凌前副總談判代表顏慧欣，監察院今日正式彈劾。行政院長卓榮泰被藍委指，卓揆作為經貿辦直屬長官，顯難辭其咎。圖／聯合報系資料照

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮遭控霸凌前副總談判代表顏慧欣監察院今彈劾楊珍妮。國民黨立委李彥秀說，行政院長卓榮泰作為經貿辦直屬長官，未注意到顏慧欣的求救訊號，更對經貿辦的霸凌情勢完全沒有掌握，顯難辭其咎。

監察院今表示，楊珍妮涉職場霸凌顏慧欣，違失情節重大，通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

李彥秀說，遲來的正義，絕對不是正義，楊珍妮至今沒有悔意，也沒有道歉，事後還批評行政院調查報告不公平，搞經貿辦匿名串連，更在免職後依法照領月退俸，根本就是對家屬的感受「二度霸凌」，不斷挑戰社會觀感的極限，真的讓人「情何以堪」；更離譜的是，行政院調查期間，還派楊珍妮代表台灣出國參加國際會議，更是羞辱台灣人民，讓台灣蒙羞。

李彥秀提到，彈劾案文指出「楊珍妮自顏慧欣就任副總談判代表起，多次以冒犯性之言語公然否定顏慧欣所提出之意見或想法」、「楊珍妮慣常採取高壓威嚇之管理模式，不允許同仁質疑、挑戰其領導權威，倘於業務上遇有不同意見，會以公開否定、大聲斥責之方式，利用權勢關係壓抑所面對之異見」，卓榮泰作為經貿辦的直屬長官，沒有注意到顏慧欣的求救訊號，更對經貿辦的霸凌情勢完全沒有掌握，顯然也難辭其咎。

國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

顏慧欣 楊珍妮 卓榮泰 彈劾案 職場霸凌 監察院 行政院

延伸閱讀

顏慧欣霸凌案監院彈劾楊珍妮！事證明確情節重大 移送懲戒法院

監委：楊珍妮案凸顯政務官霸凌防治機制不完善 政院應改進

監院糾正南聰隱匿性平事件 再彈劾前校長等2人

劉大年／重新整隊 再戰CPTPP

相關新聞

監院彈劾涉霸凌楊珍妮 翁曉玲：卓榮泰未積極處理應一併彈劾

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮遭控職場霸凌前副總談判代表顏慧欣，監察院今彈劾楊珍妮。國民黨立委翁曉玲表示，行政院長卓榮泰明知此事，卻沒有積極處理而致憾事發生，監院若更有擔當，應連同卓榮泰一併提出彈劾。

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

監察院認定行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮，弱化時任副總談判代表顏慧欣角色，且對部分人員高壓威嚇，涉職場霸凌，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。楊珍妮指出，若因嚴格管理導致同仁不適，絕非本意，她深感遺憾；將全力配合司法調查，提出客觀完整證據與陳述，盼司法秉公釐清事實全貌，還原真相。

蔣萬安拋倒閣 黃國昌：不少藍委私下反對…柯文哲說「倒賴」才是重點

中聯毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安近日拋出倒閣議題，民眾黨主席黃國昌今天表示，如果要對行政院長提出不信任案，需要有三分之一以上立委連署，國民黨團內部存在高度分歧，自己也收到不少國民黨立委私下聯絡，「大概有跟我聯絡的都反對」。

徐國勇談「油不得你」斥政治迫害說法 周榆修：沒有民眾黨 不會執政？

「油不得你」影片製作人韋淳祐遭偵辦，民進黨秘書長徐國勇今天駁斥在野黨「政治迫害」的說法。民眾黨秘書長周榆修回應表示，面對民進黨政府執政失能，徐國勇急著護航替失政卸責，「如果沒有柯文哲、黃國昌及台灣民眾黨，民進黨是不是就不會執政了？」

霸凌案監院彈劾楊珍妮 李彥秀：卓榮泰絕對難辭其咎

行政院經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮遭控霸凌前副總談判代表顏慧欣，監察院今彈劾楊珍妮。國民黨立委李彥秀說，行政院長卓榮泰作為經貿辦直屬長官，未注意到顏慧欣的求救訊號，更對經貿辦的霸凌情勢完全沒有掌握，顯難辭其咎。

上海小貓熊亮相扯統戰？ 藍營：民進黨得了被害妄想症

台北上海雙城論壇促成的動物交流，2隻小貓熊今在台北動物園亮相，但北市府原規畫邀請上海官員來台見證，陸委會認為活動有統戰疑慮。藍營議員說，連可愛的小貓熊都能扯「統戰」，民進黨到底是有多自卑、多恐慌？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。