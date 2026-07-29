上海小貓熊亮相扯統戰？ 藍營：民進黨得了被害妄想症

台北上海雙城論壇促成的動物交流，2隻小貓熊今在台北動物園亮相，但北市府原規畫邀請上海官員來台見證，陸委會認為活動有統戰疑慮。藍營議員說，連可愛的小貓熊都能扯「統戰」，民進黨到底是有多自卑、多恐慌？

議員林杏兒今在臉書表示，台北上海雙城論壇促成的動物交流成果，兩隻超萌的小貓熊今天在台北動物園亮相。本該是一件讓全台北市民、特別是小朋友們感到無比歡喜的城市交流盛事，結果民進黨再次用令人傻眼的政治意識形態，把歡樂的氣氛破壞殆盡。

她說，北市府原本規畫邀請上海官員來台共同見證，結果陸委會居然以「有統戰疑慮」為由卡關阻撓。連蔣萬安今天都忍不住感嘆，「這跟統戰到底有什麼關係？」

林杏兒兩問民進黨政府，兩隻小貓熊，到底要怎麼「統戰」台灣人？難道台北市民帶小朋友去動物園看個小貓熊，心防就會被「統戰」了？。她批，逢「陸」必反，得了被害妄想症，將政治黑手伸進市立動物園；民進黨執政至今，面對城市間正常的保育、文化與基層交流，永遠只會用同一套「抹紅、蓋牌、恐嚇」的政治冷戰思維來處理。

她指出，雙城論壇行之有年，透過城市與城市之間的實質互動，為台北市爭取動物保育成果、推動綠色生態與文化合作，這本來就是「務實市政」的一環。但民進黨從上到下，只要聽到「上海」、看到「大陸」，就立刻神經緊繃、草木皆兵，簡直是得了重度的「被害妄想症」。

林杏兒直言，把保育交流當成政治攻防，把可愛小貓熊當成敵情威脅，這種「萬事皆政治、無處不統戰」的泛政治化操作，不僅極度缺乏自信，更是對台灣民主與市民智慧的最大侮辱。

她認為，市政要務實，不要冷血的政治對立，也嚴正勸告民進黨「請收起你們傲慢又自卑的政治算計，不要連小朋友想看小貓熊的純真喜悅，都要強行插上你們政黨私利的政治鐵絲網。」北市不需要無謂的口水與意識形態對立，她與蔣會繼續堅守務實治理的路線，用行動為台北市民爭取最多的國際與城市交流成果。