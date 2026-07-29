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蔣萬安拋倒閣 黃國昌：不少藍委私下反對…柯文哲說「倒賴」才是重點

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天舉行七周年黨慶記者會，民眾黨主席黃國昌（右）、民眾黨前主席柯文哲（左）接受媒體聯訪。記者林銘翰／攝影
民眾黨今天舉行七周年黨慶記者會，民眾黨主席黃國昌（右）、民眾黨前主席柯文哲（左）接受媒體聯訪。記者林銘翰／攝影

中聯毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安近日拋出倒閣議題，民眾黨主席黃國昌今天表示，如果要對行政院長提出不信任案，需要有三分之一以上立委連署，國民黨團內部存在高度分歧，自己也收到不少國民黨立委私下聯絡，「大概有跟我聯絡的都反對」。

民眾黨前主席柯文哲則說，現在的重點不是倒閣，「而是倒賴」，如果沒有國會全面改選，其實就只是換湯不換藥，到底蔣萬安只是拋出一個意見，還是要幫賴清德總統解決問題，「你要講清楚論述是什麼、到底想要幹什麼，這樣我們才能做更精確的評估」。

民眾黨今天舉行七周年黨慶記者會，針對蔣萬安近日拋出倒閣議題，柯文哲會後受訪時表示，過去兩年整個國會吵吵鬧鬧，行政團隊也看不出什麼大的建樹，如果賴總統想要換掉行政院長卓榮泰，「這時候蔣萬安提出倒閣，其實是順便幫賴清德解決問題」。

柯文哲指出，現在的重點不是倒閣而是倒賴，「總統不換，誰來當行政院長，我看最後效果都差不多」，尤其如果沒有國會全面改選，只是讓總統換人當行政院長，其實就只是換湯不換藥。

不過，柯文哲也說，如果真的走到國會全面改選，台灣30年民主進程走到現在，大概就是兩年舉辦一次選舉，「假設這次立委全面改選，我大概有去查了一下，新的立委任期重算」，未來等於除了總統選舉以外，其他選舉全部都要合併舉行，將會牽動整個台灣政治運作的問題。

柯文哲說，蔣萬安在講倒閣的時候，應該要有很清楚的論述，就像開刀要先想好成功會怎樣、失敗會怎樣，包括開刀本身的副作用、併發症都要一起考慮，台灣社會經過大罷免已經很疲憊，「選舉就是一種社會動員，沒有想像中的那麼容易，大罷免一年之後，又要再來一次選舉，台灣是否禁得起再次動員式的選舉，這些都要考量」。

柯文哲表示，做任何事情都要考慮成本效益，到底蔣萬安只是拋出一個意見，還是想要幫助賴總統解決問題，「這有好幾個層面，你自己要講清楚，這樣我們才能做更精確的評估」，否則現在突然丟出倒閣議題，根本不知道要倒到什麼程度，因此就現有資訊還無法評論。

黃國昌透露，蔣萬安丟出倒閣議題之後，「我收到不少國民黨立委跟我聯絡，大概有跟我聯絡的都反對」，如要對行政院長提出不信任案，需要有三分之一以上立委連署，就他掌握的資訊來看，國民黨團存在高度分歧。

黃國昌說，按照民進黨12年前的標準，卓榮泰應該負起政治責任，「不是因為倒閣要他下台，而是他本來就應該下台負責」，行政團隊處理食安議題荒腔走板，賴政府到底要給人民什麼交代？還有誰要為此事負起政治責任？民進黨應該回答這兩個基本問題，「不要讓民進黨政府順利移轉問題焦點，我覺得這才是真正重要的事情」。

蔣萬安 倒閣 黃國昌 柯文哲 賴清德

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