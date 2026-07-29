謝龍介爆料綠營高層親戚在大陸犯罪 邱垂正：會依兩岸共打機制處理

民進黨籍農委會前副主委李退之被爆卸任後赴大陸頻繁與商界接觸，引發議論。國民黨立委謝龍介今天在立法院內政委員會質詢爆料，有民進黨幹部親戚在大陸疑似失蹤、涉及刑事犯罪；陸委會主委邱垂正表示，會依兩岸共同打擊犯罪處理，並進一步了解。

謝龍介質詢完後受訪表示，網路上流傳台南市某民進黨高層的親屬謝琬琪，疑似在陸方旅遊失蹤或涉嫌走私遭逮捕等，他因此發文給陸委會，請陸委會查明陸方有無依照兩岸相關協議完成通報、當事人目前狀況等，但陸委會尚未回文，僅電話通知他，「家屬希望低調」。

謝龍介今天在立法院內政委員會質詢問，台南傳聞很多，民進黨幹部有親戚在大陸失蹤，有人說是涉及刑事犯罪，有人說是旅遊失蹤？陸委會有無掌握？是否「蓋牌」不願意公布？

邱垂正表示，會循著兩岸共打機制去了解，並且做家庭關懷訪視，重點是要實質幫助家屬，了解狀況。邱垂正強調，也有可能是家屬希望低調，因為大陸公安可能會通知家屬不要跟政府聯繫，否則案子會更難解決。

謝龍介說，如果大陸用非法手段拘束台灣人的人身自由，不分黨派，都要嚴正提出抗議。但如果是台灣人在對岸犯法，就必須搞清楚，至於所謂「國人赴陸失聯」，陸委會不宜過度宣傳，呼籲陸委會「態度要明確、立場要清楚」。