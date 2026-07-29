立院初審山坡地保育條例 違者致人於死最高罰億元以下

立法院經濟委員會今天通過「山坡地保育利用條例」部分條文修正草案，全面提高罰金，明定未經同意在公有或他人山坡地內墾殖、占用或未依規定開發、經營或使用，得併科新台幣2500萬元以下罰金，因而致人於死者，得併科1億元以下罰金，致重傷者，得併科8000萬元以下罰金。

立法院經濟委員會審議「山坡地保育利用條例」部分條文修正草案，罰金部分，在民眾黨立法院黨團堅持下，全面提高，最高調幅至百倍。

現行條文第10條規定，在公有或他人山坡地內，未經同意，不得擅自墾殖、占用或從事前條第1款至第9款之開發、經營或使用。經審查會討論後修正為，未經同意不得墾殖、占用或從事前條第1款至第9款之開發、經營或使用。

有關罰則部分，現行條文第34條規定，違反第10條規定者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣60萬元以下罰金。審查會最後通過將罰金調高至2500萬元。因而致人於死者，罰金從現行的得併科100萬元以下，提高到1億元以下；致重傷者，罰金從現行的得併科80萬元以下，提高到8000萬元以下。

未擬具水土保持計畫，或水土保持計畫未經核定而擅自實施，或未依核定之水土保持計畫實施者，及山坡地超限利用者，為限期改正者，初審條文規定，處6萬元以上300萬元以下罰鍰。

違反上述規定，致生水土流失、毀損水土保持處理與維護設施釀成災害者，刑期的刑度不變，罰金部分從現行的得併科60萬元以下罰金，提高到500萬元，因而致人於死者，罰金從現行的80萬元以下，提升到1000萬元以下，致重傷者，罰金從現行的60萬元以下，提高到800萬元以下。

此外，審查會也通過國民黨立委鄭天財提案，原住民取得原住民保留地所有權，若非由原住民者移轉，其所有權移轉無效。依規定由政府承受之私有原住民保留地，其土地價值以公告現值4成爲計算基準，但經不動產估價師公會查估高於該基準者，不在此限。