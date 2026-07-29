賴總統：政院版無人載具採購特別條例 著眼建構台灣整體防衛能力

民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，行政院提出無人載具特別條例，不只是採購國防無人載具，更是著眼台灣未來整體防衛能力的建構，希望立法院朝野黨團回到維護國家安全立場，共同支持行政院的國防自主無人載具採購特別條例，加快建構台灣不對稱作戰能力，持續厚植國防自主能量，讓國家更安全，人民更安心。

賴清德指出，立法院針對行政院國防自主無人載具採購特別條例草案，以及在野黨提出的相關版本進行初審，由於朝野立委無共識，全案保留送黨團協商。

賴清德說，從近幾年國際區域戰事來看，無人載具的軍事運用，已從輔助工具躍升為不對稱戰力的核心裝備，徹底改變戰爭面貌。台灣無人載具產業，以非紅供應鏈及軍民兩用為核心，擁有世界級製造能力，整體產值正邁入快速成長階段，美國2026年國防授權法案納入台美無人系統聯合計畫，支持台美合作推動無人機研發、生產，建立非紅乾淨供應鏈。

賴清德表示，行政院提出特別預算，加速國軍建軍備戰，厚植國防自主能量，提升整體防衛韌性，同時帶動國內無人載具產業發展，讓國防安全與產業發展相互帶動，這才是符合國家長遠利益的做法。

賴清德指出，面對地緣政治局勢變化與現代戰爭型態演進，國家安全不能等待，建軍備戰不能延宕，唯有國家安全，才有人民安心，唯有和平穩定，才有台灣永續發展。