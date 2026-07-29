快訊

三星Galaxy Z Fold8三款摺疊機7/30預購！「小升大」容量升級 優惠懶人包在這

顏慧欣霸凌案監院彈劾楊珍妮！事證明確情節重大 移送懲戒法院

獨／梁赫群電費帳單曝光！夏天開冷氣2個月竟只繳692元 本人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：政院版無人載具採購特別條例 著眼建構台灣整體防衛能力

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，呼籲立法院朝野黨團，回到維護國家安全的立場，共同支持行政院提出的「國防自主無人載具採購特別條例」版本。聯合報系資料照
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，呼籲立法院朝野黨團，回到維護國家安全的立場，共同支持行政院提出的「國防自主無人載具採購特別條例」版本。聯合報系資料照

民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，行政院提出無人載具特別條例，不只是採購國防無人載具，更是著眼台灣未來整體防衛能力的建構，希望立法院朝野黨團回到維護國家安全立場，共同支持行政院的國防自主無人載具採購特別條例，加快建構台灣不對稱作戰能力，持續厚植國防自主能量，讓國家更安全，人民更安心。

賴清德指出，立法院針對行政院國防自主無人載具採購特別條例草案，以及在野黨提出的相關版本進行初審，由於朝野立委無共識，全案保留送黨團協商。

賴清德說，從近幾年國際區域戰事來看，無人載具的軍事運用，已從輔助工具躍升為不對稱戰力的核心裝備，徹底改變戰爭面貌。台灣無人載具產業，以非紅供應鏈及軍民兩用為核心，擁有世界級製造能力，整體產值正邁入快速成長階段，美國2026年國防授權法案納入台美無人系統聯合計畫，支持台美合作推動無人機研發、生產，建立非紅乾淨供應鏈。

賴清德表示，行政院提出特別預算，加速國軍建軍備戰，厚植國防自主能量，提升整體防衛韌性，同時帶動國內無人載具產業發展，讓國防安全與產業發展相互帶動，這才是符合國家長遠利益的做法。

賴清德指出，面對地緣政治局勢變化與現代戰爭型態演進，國家安全不能等待，建軍備戰不能延宕，唯有國家安全，才有人民安心，唯有和平穩定，才有台灣永續發展。

賴清德 無人機 特別條例 載具

延伸閱讀

賴清德總統請立法院支持政院版無人機採購特別條例

無人機條例綠指不該推倒新護國神山 藍：不接受巨嬰政府情勒

無人機條例朝野毫無共識 全數條文送協商

立法院逐條審查無人載具條例 賴瑞隆提案較政院版增300億

相關新聞

顏慧欣霸凌案監院彈劾楊珍妮！事證明確情節重大 移送懲戒法院

監察院今天表示，行政院政務委員楊珍妮兼任該院經貿談判辦公室總談判代表，涉職場霸凌副總談判代表顏慧欣，違失情節重大，通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

風雨欲來？蔣萬安拜會民進黨團 議員零提問不到20分鐘就送客

台北市長蔣萬安今天中午率市府團隊，前往北市議會民進黨團說明市府重大法議案和預算。不過，蔣萬安與局處報告完後，黨團總召王閔生羅列蔣市府近期表現，直指以負面方式面對問題，隨即宣布拜會結束，過程不到20分鐘。

謝龍介爆料綠營高層親戚在大陸犯罪 邱垂正：會依兩岸共打機制處理

民進黨籍農委會前副主委李退之被爆卸任後赴大陸頻繁與商界接觸，引發議論。國民黨立委謝龍介今天在立法院內政委員會質詢爆料，有民進黨幹部親戚在大陸疑似失蹤、涉及刑事犯罪；陸委會主委邱垂正表示，會依兩岸共同打擊犯罪處理，並進一步了解。

賴總統：政院版無人載具採購特別條例 著眼建構台灣整體防衛能力

民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，行政院提出無人載具特別條例，不只是採購國防無人載具，更是著眼台灣未來整體防衛能力的建構，希望立法院朝野黨團回到維護國家安全立場，共同支持行政院的國防自主無人載具採購特別條例，加快建構台灣不對稱作戰能力，持續厚植國防自主能量，讓國家更安全，人民更安心。

監委：楊珍妮案凸顯政務官霸凌防治機制不完善 政院應改進

監察委員葉大華、王麗珍今天表示，監察院調查政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮職場霸凌案，請行政院重視政務人員霸凌防治機制，以及我國經貿談判人才與組織的長遠發展。

小貓熊交流上海團來台受阻 陳培瑜：蔣萬安說清楚中共有無政治目的

對於上海市率團訪台遭陸委會否決，民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜說，台北市長蔣萬安為什麼要配合中國大陸做這種交流，要蔣萬安別躲在小貓熊背後，應該向人民說清楚，有沒有看到交流背後的統戰意味及政治目的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。