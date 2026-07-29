監委：楊珍妮案凸顯政務官霸凌防治機制不完善 政院應改進

監察委員葉大華、王麗珍今天表示，監察院調查政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮職場霸凌案，請行政院重視政務人員霸凌防治機制，以及我國經貿談判人才與組織的長遠發展。

經貿辦今年3月傳出楊珍妮涉職場霸凌案，行政院6月26日公告行政調查報告，認定楊珍妮涉職場霸凌。葉大華、王麗珍4月立案調查，監察院7月17日通過監委所提彈劾案，因楊珍妮阻撓及弱化副總談判代表顏慧欣參與相關業務，有對同仁高壓威嚇、孤立排擠等不當行為，違失情節重大，全案移送懲戒法院審理。

監察院財政及經濟委員會通過葉大華、王麗珍所提調查報告，楊案凸顯制度議題，希望行政院審視及檢討改進現行職場霸凌防治作為，正視楊案所凸顯我國經貿談判人才與組織運作的困境。

監委表示，我國已透過修正公務人員保障法及公務人員執行職務安全及衛生防護辦法，逐步建構公務機關職場霸凌的處理程序及防治機制，但行政院調查期間，因楊珍妮為政務人員，所處職位為特別任命，行政調查尚未定案前，難以在現行體制找到對等職務進行過渡調整，致仍在經貿辦持續擔任總談判代表職務，有影響證人作證意願，造成心理壓力之虞，行政院應檢討。

監委指出，行政院公布調查結果後，楊珍妮回應相關認定對她不公允，針對調查結果對外解釋答辯，但所述內容公開顏慧欣生病請假等情，使顏慧欣家屬難以容忍，顯示政務人員缺乏體制內法定救濟途徑，透過大眾媒體對外說明，無助事實釐清，更易透露案件敏感細節，對被害家屬二次傷害。

監委表示，經貿辦擔負對外多邊、區域及雙邊經貿談判重責，組織人力由29人增至52人，其中超過七成人力均由經濟部借調、支援或聘僱，公務預算由經濟部編列，2025年已達6700餘萬元，顯見經貿辦人力及經費需求已具相當規模，但現行人力運用與組織形態，難以符合相關人事法規的立意，易生排擠經濟部預算執行與常態業務，行政院應通盤檢視經貿辦定位、人力運用及任務編組常態化現象，正視我國涉外經貿談判及談判人才培育的長期需求，研議改善作為，維護國家長遠利益。