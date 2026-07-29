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小貓熊交流上海團來台受阻 陳培瑜：蔣萬安說清楚中共有無政治目的

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨副幹事長陳培瑜。聯合報系資料照
民進黨立院黨副幹事長陳培瑜。聯合報系資料照

對於上海市率團訪台遭陸委會否決，民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜說，台北市長蔣萬安為什麼要配合中國大陸做這種交流，要蔣萬安別躲在小貓熊背後，應該向人民說清楚，有沒有看到交流背後的統戰意味及政治目的。

民進黨團書記長范雲表示，小貓熊是可愛也應該保育的動物，但再可愛的小動物，若有潛在交換條件，就不歡迎也必須警覺。陸委會已經提醒中國大陸的任何舉動，背後幾乎都有統戰意味，作為民主國家，不管是市長、立委或是公民，都必須要時刻警覺。

陳培瑜指出，任何動物、文化、議題交流有無統戰意味，每個人觀點不同，但配合議題操作的人，背後的想法，才是最大的問題，蔣萬安如何看待中國大陸交流背後所隱藏的統戰目的，這是蔣萬安應該向人民回應清楚的。

陳培瑜說，中國大陸從不放棄透過所有交流進行統戰目的，相信蔣萬安比誰都清楚；蔣萬安不要躲在小貓熊背後，直接站出來，告訴國人，到底有沒有看到這些交流背後統戰意味，以及政治目的是什麼。

小貓熊 蔣萬安 陸委會 陳培瑜 民進黨 中國大陸 中共

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