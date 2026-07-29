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行使監委同意權最快9月投票 立院8月起進行監委資格審查
第六屆監察院監察委員任期今年7月31日屆滿，立法院長韓國瑜下午主持朝野協商新屆監察院人事同意權案，監委被提名人審查完畢後，將在立法院下會期開議後，進行同意權案記名投票表決，最快進行投票時間將在9月。
本屆監委任期7月31日屆滿，總統府6月11日公布新監委提名名單，包括監察院長被提名人陳永興、副院長被提名人王榮璋。
韓國瑜主持朝野協商，會議達成共識，立法院8月6日舉行監察院人事同意權案公聽會，由各黨團推薦學者專家代表7人參加，國民黨團推薦3人，民進黨團推薦3人，民眾黨團推薦1人。各黨團審查小組委員依這個比例推派立委組成。名單7月31日中午12時前送交議事處彙整，逾時視同放棄。
立法院8月11日、18日改開全院委員會，與8月13日、20日、24日合併一次會。8月11日上午審查監察院長、監察院副院長被提名人，由7位立委詢答，由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人代表進行。
8月11日下午、13日、18日、20日及24日審查監察委員被提名人，每位被提名人各由5位立委進行詢答，國民黨團推派2人、民進黨團推派2人、民眾黨團推派1人進行。名單8月10日中午12時前送交議事處彙整，逾時視同放棄。
立法院下會期進行同意權案記名投票表決，最快進行投票時間將在9月。
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