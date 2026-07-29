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蔣萬安點名陳其邁任閣揆 張惇涵：任命閣揆是總統職權

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院秘書長張惇涵。聯合報系資料照
行政院秘書長張惇涵。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安肯定高雄市長陳其邁在食安上處理得宜，並力拱其為很好的閣揆人選。對此，行政院秘書長張惇涵29日受訪表示，憲法增修條文第三條規定，倒閣是立法院的權益，同樣憲法增修條文第三條也有規定，任命閣揆是總統的職權，這兩件事情都跟臺北市長的工作無關。

張惇涵表示，依照《憲法》規定，立法院必須審議預算；依照《憲法》規定，行政院必須向立法院負責，所以他今天到立法院來爭取預算。2025年8月底，行政院把中央政府總預算送到立法院之後，到今天已經是第335天，終於進入到最後朝野協商的程序了。

張惇涵認為，不過很遺憾，在野黨不只要凍結卓榮泰院長四個月的薪水、刪除行政院所有的特別費，甚至提案刪除最基層的約用人員的薪水；攸關人民訴願權的計畫全數被刪除；新聞傳播媒宣預算全數被刪除；攸關轉型正義，人權處的預算全數被刪除。

張惇涵提到，再過幾天就是8月，希望在最後這一段朝野協商的時間，行政院會努力爭取預算，也希望朝野黨團、委員之間大家能夠理性討論，這才是對人民有幫助的事情。

張惇涵 蔣萬安 陳其邁 倒閣

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