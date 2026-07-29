通膨、高齡化衝擊退休生活 林岱樺提修法逐步提高雇主勞退提撥率

立委林岱樺提勞工退休金條例修正草案，主張逐步提高雇主勞退提撥率，漢翔企業工會今天表態力挺，在通膨、高齡化及生活成本持續攀升下，現行退休保障已難因應退休生活需求，呼籲立法院朝野不分黨派加速修法，讓勞工退休制度與時俱進，真正落實世代公平與退休正義。

漢翔工會理事長于正道表示，勞工退休金新制上路多年，雖建立個人退休金制度，但隨著人口高齡化、物價上漲及生活成本增加，退休保障仍有精進空間。

他強調，勞工是國家經濟發展的重要支柱，也是企業永續經營最珍貴的資產，完善退休制度不僅是照顧勞工，更有助於企業留才、穩定勞資關係，提升產業競爭力。

于正道指出，退休保障不是福利，而是勞工長年付出後應享有的基本權益，建立公平且具前瞻性退休制度，才能讓勞工安心投入職場，也能在退休後維持基本生活品質，讓年輕世代對未來更有信心。

他呼籲社會各界支持勞工退休金條例修正草案，盼朝野立委共同推動修法，打造更健全、更有保障的退休制度，讓每位勞工都能享有有尊嚴、有保障的退休生活。

工會表示，未來秉持捍衛勞工權益、守護會員福祉理念，持續關注修法進度，並向政府及立法院反映基層勞工心聲，爭取更完善退休保障制度。