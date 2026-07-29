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蔣萬安提倒閣 政院秘書長張惇涵：非台北市長工作

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵。聯合報系資料照
行政院秘書長張惇涵。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安拋出倒閣主張，行政院秘書長張惇涵今天表示，倒閣，任名行政院長，均非台北市長的工作，立法院須審議預算，行政院須向立法院負責，所以他今天到立法院爭取預算。

張惇涵說，憲法增修條文第3條規定，倒閣是立法院的權益，憲法增修條文第3條也規定，任命行政院長是總統職權，這兩件事情都跟台北市長的工作無關。依照憲法的規定，立法院必須審議預算，行政院必須向立法院負責，所以他今天到立法院爭取預算。

張惇涵表示，大家知道從去年8月底，行政院把中央政府總預算送到立法院後，到今天已經第335天，終於進入到最後朝野協商的程序。很遺憾，在野黨不只要凍結行政院長卓榮泰四個月的薪水、刪除行政院所有特別費，甚至提案刪除最基層的約用人員薪水；攸關人民訴願權的計畫，全數刪除；新聞傳播媒宣預算全數刪除；攸關轉型正義，人權處的預算全數刪除。

張惇涵說，再過幾天就是8月，希望最後朝野協商的時間，努力爭取預算，希望朝野黨團、立委之間，大家能夠理性討論，這才是對人民有幫助的事情。

蔣萬安 張惇涵 倒閣 行政院

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