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民主文教基金會民調：52.4%受訪者認應同時跟美中溝通交流

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
民主文化基金會29日舉行民眾對鄭麗文主席出席訪陸美的看法？兩岸和平爭自主？倚美抗中已失靈？」民調記者會，邀集陳麒安（左起）賴祥蔚、周陽山、李勝峯與張鈞凱。記者陳柄亦／攝影
民主文化基金會29日舉行民眾對鄭麗文主席出席訪陸美的看法？兩岸和平爭自主？倚美抗中已失靈？」民調記者會，邀集陳麒安（左起）賴祥蔚、周陽山、李勝峯與張鈞凱。記者陳柄亦／攝影

民主文教基金會今天公布民調指出，35.2%受訪者認為國民黨主席鄭麗文展現了國民黨是美中和平溝通橋樑，但有28.7%擔憂讓美產生疑慮，削弱對台的信任。

民主文教基金會今天在台大校友會館舉行鄭麗文席訪陸美民調記者會，由民主文教基金會研究員張鈞凱主持。

針對民進黨批評鄭習會是過度妥協與退讓，認為鄭訪美國失敗，非常同意和還算同意共32.3%，不太同意與非常不同意共45.6%。對於鄭麗文是否影響今年底九合一大選，33.4%受訪者認為有正面幫助，31.1％認為會造成負面影響。

處理美中台關係，52.4%受訪者認為同時跟中國大陸與美國溝通交流，用兩岸和平爭取台灣自主，對台灣比較有利；19.7%認為應不跟中國大陸接觸，依靠美國抗中保台，27.9%不知道、無意見、拒答。

這份民調訪問日期為7月16日至19日，調查方法為人員電話訪問，有效樣本1071人，95%信心水準，抽樣誤差介於正負3.0，依性別、年齡、學歷、縣市等變數進行加權。

金門大學講座教授周陽山指出，多個提問有近三成至三成六的民眾，選擇不知道或未表態，這源於台灣過去70年來根深蒂固的台美扈從關係，民眾對美國總統川普在美中關係的巨大轉變，仍感茫然與訊息不足，美國年底期中選舉及中東局勢，將迫使華府尋求北京穩定，待9月第二次美中高峰會後，台灣這三分之一迷惘民眾的態度，會逐漸明朗。

政治大學外交學系助理教授陳麒安說，雖然政黨傾向明顯影響立場，泛綠支持者有32.8% 贊成同時與中美溝通，顯示綠營內部對兩岸經貿與交流，並非完全排斥。川普近期在經貿關稅及不願為台跨海涉險的言論，讓部分綠營民眾對100%信任美國，產生鬆動。

美中 溝通 民調

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