上海小貓熊亮相訪團遭卡關 賴士葆指陸委會：打著交流反交流

台北上海雙城論壇促成的小貓熊動物交流，遭陸委會以統戰為由封殺。國民黨立委賴士葆表示，陸委會是打著交流反交流，已淪為跟大陸吵架委員會。

賴士葆指出，陸委會職責本來是促進兩岸交流，現在卻是阻擋兩岸交流，把自己矮化成跟大陸吵架的委員會。小貓熊人人愛，是屬於文化、觀光交流的一環，有助於增進兩岸互動，如今卻被冠上統戰之名，加以阻撓，如果凡事都以統戰看待，陸委會乾脆直接宣布兩岸全面停止交流。

賴士葆說，上海送台北的小熊貓，大家都很喜歡，就因為這是台北市長蔣萬安去雙城論壇，現在小熊貓亮相，送禮的一方卻被陸委會卡住，難道小熊貓也被訓練成統戰動物，爸爸在大陸的小黑熊就不會統戰，台獨有毒，毒到一遇到大陸，就算是小熊貓都會觸發症狀。

賴士葆指出，他接獲選民陳情，有中國大陸廟宇申請來台交流，約60多人來台參訪，陸委會以涉及統戰為由阻擋。無論觀光、學術、文化或宗教等各領域交流，都受到限制，凡是與中國大陸有關的活動，都被貼上統戰標籤，陸委會打著交流反交流。