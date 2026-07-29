快訊

熊本強震高架橋錯位但沒垮 30年前阪神大地震慘痛教訓救命

台灣淪「最孤立島嶼」！美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

國家隊出手守住4萬大關！台股尾盤急拉700點 收40,039點

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蔣萬安拜會民進黨團 各局處報告完後議員零提問被送客

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市長蔣萬安前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，民進黨議會黨團即宣布今天會議結束，台北市長蔣萬安（前）帶領團隊離開會場。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，民進黨議會黨團即宣布今天會議結束，台北市長蔣萬安（前）帶領團隊離開會場。記者曾學仁／攝影

針對中聯油脂爆出致癌物苯駢芘超標的食安事件，台北市長蔣萬安提出倒閣，表示行政院長卓榮泰應該下台負責、落實責任政治，也可以化解政治僵局，並點名高雄市長陳其邁是很好的閣揆人選。對此民進黨台北市議會黨團表示不滿，台北市長蔣萬安中午前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，民進黨議會黨團即宣布今天會議結束，請蔣萬安市長及團隊離開會場。

台北市長蔣萬安今天中午向台北市議會民進黨黨團說明重大議法案，黨團總召王閔生表示台北市虐童、淹水等爭議，喊話要有肩膀擔起責任，「希望市長真的是回歸市政」。蔣萬安致詞時表示，這會期是預算會期會報告總預算案，當然報告重大法議案也包括社會、勞動還有產業、市場等，若議員有垂詢會請局處一一詳細說明，議員關心的案子包括敬老卡擴大使用、特色運動館、捷運特別預算、營養午餐擴大到國中預算等，希望黨團支持，也尊重黨團今天議程安排。

而當局處報告完後，民進黨議員並沒有多加提問。王閔生表示「市府面對問題都是用負面方式，今天你們報告這些重大法議案預算，我們自然會各本權責，做好我們監督的工作，今天市長帶領市府拜會會議，我們就此結束」。

台北市長蔣萬安（右）前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（右）前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，黨團總召王閔生（左二）表示「重大法議案預算，我們自然會各本權責，做好我們監督的工作，今天市長帶領市府拜會會議，我們就此結束」，蔣萬安（左三）市長帶領團隊離開會場。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，黨團總召王閔生（左二）表示「重大法議案預算，我們自然會各本權責，做好我們監督的工作，今天市長帶領市府拜會會議，我們就此結束」，蔣萬安（左三）市長帶領團隊離開會場。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，民進黨議會黨團即宣布今天會議結束，蔣萬安（中）市長帶領團隊離開會場。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，民進黨議會黨團即宣布今天會議結束，蔣萬安（中）市長帶領團隊離開會場。記者曾學仁／攝影

蔣萬安 民進黨團 王閔生 民進黨

延伸閱讀

風雨欲來？蔣萬安拜會民進黨團 議員零提問不到20分鐘就送客

蔣萬安點名陳其邁適合當閣揆 綠黨團：想應徵高市府發言人？

【重磅快評】蔣萬安再拋倒閣 民進黨霸氣勳章不見了

被點名為閣揆人選 陳其邁：會做滿市長任期

相關新聞

【重磅快評】陳其邁類動怒會立馬換來閣揆新職務？

毒油風暴燒到綠營人人自危？台北市長蔣萬安爆料高雄市長陳其邁在行政院會飆問「20%下架標準到底是誰訂的？」，全場鴉雀無聲；陳其邁反擊遭「去脈絡化」轉述，但眾人還原現場，認為陳確實動怒，抱怨中央「搞死人嘛！」；不知陳其邁是故意還是無心，但至少是止損，而卓榮泰應是最該回答陳提問的人，蔣萬安今天再讚陳是最佳閣揆人選，卓揆真該好好思考去留了。

上海團遭禁陸委會稱沒申請 林奕華：送公文被告知「不讓他們進台灣」

台北上海雙城論壇促成的動物交流小貓熊今天亮相，原今上海要派代表訪團來台參加活動，卻傳陸委會封殺卡關？陸委會則說北市府沒申請？北市副市長林奕華今還原過程，表示北市6月17日就送公文給陸委會，但陸委會口頭說，包括台辦主任、副主任、上海市府副秘書長一行人，「都不會讓他們進到台灣來。」

繼續用消去法抓中央門神 盧秀燕：我覺得陳時中也不是

致癌油風暴延續，台中市長盧秀燕質疑中央連續做出奇怪的決策，內部有「門神」，她昨天先用消去法，認為食藥署長姜至剛不是門神，今天再排除1人，認為行政院政務委員陳時中也不是門神，因為陳過去防疫或處理食安事件都不會做出類似決定。

陳其邁也質疑毒油20%下架標準 卓內閣還能裝沒事？

毒油風暴燒到綠營人人自危？台北市長蔣萬安爆料高雄市長陳其邁在行政院會飆問「20%下架標準到底是誰訂的？」全場鴉雀無聲；陳其邁反擊遭「去脈絡化」轉述，但眾人還原現場，認為陳確實動怒，抱怨中央「搞死人嘛！」不知陳其邁是故意還是無心，但至少是止損，而卓榮泰應是最該回答陳提問的人，蔣萬安今天再讚陳是最佳閣揆人選，卓揆真該好好思考去留了。

上海小貓熊亮相訪團遭卡關 賴士葆指陸委會：打著交流反交流

台北上海雙城論壇促成的小貓熊動物交流，遭陸委會以統戰為由封殺。國民黨立委賴士葆表示，陸委會是打著交流反交流，已淪為跟大陸吵架委員會。

影／蔣萬安拜會民進黨團 各局處報告完後議員零提問被送客

針對中聯油脂爆出致癌物苯駢芘超標的食安事件，台北市長蔣萬安提出倒閣，表示行政院長卓榮泰應該下台負責、落實責任政治，也可以化解政治僵局，並點名高雄市長陳其邁是很好的閣揆人選。對此民進黨台北市議會黨團表示不滿，台北市長蔣萬安中午前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，民進黨議會黨團即宣布今天會議結束，請蔣萬安市長及團隊離開會場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。