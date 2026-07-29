影／蔣萬安拜會民進黨團 各局處報告完後議員零提問被送客

針對中聯油脂爆出致癌物苯駢芘超標的食安事件，台北市長蔣萬安提出倒閣，表示行政院長卓榮泰應該下台負責、落實責任政治，也可以化解政治僵局，並點名高雄市長陳其邁是很好的閣揆人選。對此民進黨台北市議會黨團表示不滿，台北市長蔣萬安中午前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，民進黨議會黨團即宣布今天會議結束，請蔣萬安市長及團隊離開會場。

台北市長蔣萬安今天中午向台北市議會民進黨黨團說明重大議法案，黨團總召王閔生表示台北市虐童、淹水等爭議，喊話要有肩膀擔起責任，「希望市長真的是回歸市政」。蔣萬安致詞時表示，這會期是預算會期會報告總預算案，當然報告重大法議案也包括社會、勞動還有產業、市場等，若議員有垂詢會請局處一一詳細說明，議員關心的案子包括敬老卡擴大使用、特色運動館、捷運特別預算、營養午餐擴大到國中預算等，希望黨團支持，也尊重黨團今天議程安排。

而當局處報告完後，民進黨議員並沒有多加提問。王閔生表示「市府面對問題都是用負面方式，今天你們報告這些重大法議案預算，我們自然會各本權責，做好我們監督的工作，今天市長帶領市府拜會會議，我們就此結束」。

台北市長蔣萬安（右）前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，黨團總召王閔生（左二）表示「重大法議案預算，我們自然會各本權責，做好我們監督的工作，今天市長帶領市府拜會會議，我們就此結束」，蔣萬安（左三）市長帶領團隊離開會場。記者曾學仁／攝影