毒油爭議 陳以信：政府解決問題不行，解決提出問題的人很行

國民黨文傳會主委陳以信今天聲援網路影片「油不得你」小編韋淳祐，陳以信質疑警方送辦欠缺明確法律依據，政府手段如警察國家，造成寒蟬效應，韋淳祐所製影片不易使人誤信，應屬政治諷刺與公共議題評論，受言論自由保障。若警方認為違法，登門之時，就應提出明確法律依據。

陳以信說，警方登門勸導下架時，是否已完成影片鑑識，如果鑑識報告都沒完成，就先登門要求下架，法律依據何在，政府不可把警察登門當手段，這種威權國家與警察國家作為，將對社會造成寒蟬效應。

陳以信表示，政府查毒油查了一個多月，真相還沒查清楚，查一支批評政府影片一天就登門，政府解決問題不行，解決提出問題的人很行。

陳以信說，國民黨聲援韋淳祐，也願意提供韋淳祐未來面臨訴訟所需的律師協助，捍衛人民言論自由。