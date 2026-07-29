快訊

熊本強震高架橋錯位但沒垮 30年前阪神大地震慘痛教訓救命

台灣淪「最孤立島嶼」！美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

國家隊出手守住4萬大關！台股尾盤急拉700點 收40,039點

聽新聞
0:00 / 0:00

毒油爭議 陳以信：政府解決問題不行，解決提出問題的人很行

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「萊爾校長」、短片「油不得你」製作人韋淳祐。圖／聯合報系資料照
「萊爾校長」、短片「油不得你」製作人韋淳祐。圖／聯合報系資料照

國民黨文傳會主委陳以信今天聲援網路影片「油不得你」小編韋淳祐，陳以信質疑警方送辦欠缺明確法律依據，政府手段如警察國家，造成寒蟬效應，韋淳祐所製影片不易使人誤信，應屬政治諷刺與公共議題評論，受言論自由保障。若警方認為違法，登門之時，就應提出明確法律依據。

陳以信說，警方登門勸導下架時，是否已完成影片鑑識，如果鑑識報告都沒完成，就先登門要求下架，法律依據何在，政府不可把警察登門當手段，這種威權國家與警察國家作為，將對社會造成寒蟬效應。

陳以信表示，政府查毒油查了一個多月，真相還沒查清楚，查一支批評政府影片一天就登門，政府解決問題不行，解決提出問題的人很行。

陳以信說，國民黨聲援韋淳祐，也願意提供韋淳祐未來面臨訴訟所需的律師協助，捍衛人民言論自由。

陳以信 韋淳祐 影片

延伸閱讀

批陳其邁敢罵不敢認 國民黨：中央誰訂20%荒謬標準？

「油不得你」製作人：科普影片對誰造成危害？

藍毒油影片案要偵辦 劉世芳：不能偽造聲音

藍委關切萊爾校長小編案 劉世芳：沒打電話要求查

相關新聞

【重磅快評】陳其邁類動怒會立馬換來閣揆新職務？

毒油風暴燒到綠營人人自危？台北市長蔣萬安爆料高雄市長陳其邁在行政院會飆問「20%下架標準到底是誰訂的？」，全場鴉雀無聲；陳其邁反擊遭「去脈絡化」轉述，但眾人還原現場，認為陳確實動怒，抱怨中央「搞死人嘛！」；不知陳其邁是故意還是無心，但至少是止損，而卓榮泰應是最該回答陳提問的人，蔣萬安今天再讚陳是最佳閣揆人選，卓揆真該好好思考去留了。

上海團遭禁陸委會稱沒申請 林奕華：送公文被告知「不讓他們進台灣」

台北上海雙城論壇促成的動物交流小貓熊今天亮相，原今上海要派代表訪團來台參加活動，卻傳陸委會封殺卡關？陸委會則說北市府沒申請？北市副市長林奕華今還原過程，表示北市6月17日就送公文給陸委會，但陸委會口頭說，包括台辦主任、副主任、上海市府副秘書長一行人，「都不會讓他們進到台灣來。」

繼續用消去法抓中央門神 盧秀燕：我覺得陳時中也不是

致癌油風暴延續，台中市長盧秀燕質疑中央連續做出奇怪的決策，內部有「門神」，她昨天先用消去法，認為食藥署長姜至剛不是門神，今天再排除1人，認為行政院政務委員陳時中也不是門神，因為陳過去防疫或處理食安事件都不會做出類似決定。

上海小貓熊亮相訪團遭卡關 賴士葆指陸委會：打著交流反交流

台北上海雙城論壇促成的小貓熊動物交流，遭陸委會以統戰為由封殺。國民黨立委賴士葆表示，陸委會是打著交流反交流，已淪為跟大陸吵架委員會。

影／蔣萬安拜會民進黨團 各局處報告完後議員零提問被送客

針對中聯油脂爆出致癌物苯駢芘超標的食安事件，台北市長蔣萬安提出倒閣，表示行政院長卓榮泰應該下台負責、落實責任政治，也可以化解政治僵局，並點名高雄市長陳其邁是很好的閣揆人選。對此民進黨台北市議會黨團表示不滿，台北市長蔣萬安中午前往台北市議會向民進黨黨團說明重大議法案，在各局處報告完後，民進黨議會黨團即宣布今天會議結束，請蔣萬安市長及團隊離開會場。

毒油爭議 陳以信：政府解決問題不行，解決提出問題的人很行

國民黨文傳會主委陳以信今天聲援網路影片「油不得你」小編韋淳祐，陳以信質疑警方送辦欠缺明確法律依據，政府手段如警察國家，造成寒蟬效應，韋淳祐所製影片不易使人誤信，應屬政治諷刺與公共議題評論，受言論自由保障。若警方認為違法，登門之時，就應提出明確法律依據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。