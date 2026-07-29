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上海團未出席小貓熊亮相 陸委會疑慮、國台辦批評

中央社／ 北京29日電

台北市政府原規劃邀請上海市台辦訪團來台，見證陸方移交的小貓熊對外亮相，但未能成行。中國大陸國台辦發言人陳斌華今天對此提出批評；陸委會主委邱垂正今早則在立院表示，這有統戰疑慮，北市府詢問後並未提出申請。

台北市政府與上海市政府2024年在「雙城論壇」簽署小貓熊物種交流合作備忘錄（MOU），2隻小貓熊今年6月6日凌晨抵達台北市立動物園，將於近期對外亮相，外傳北市府規劃邀請上海市台辦訪團來台見證，遭到陸委會拒絕而未能成行。

陳斌華今天在中國大陸國台辦例行記者會上對此回應，上海台北城市論壇是兩市間重要的機制化交流平台，為促進兩市各領域交流合作「發揮了積極作用」。他接著聲稱，民進黨政府「動輒阻撓限制兩岸正常交流合作、破壞兩岸關係」，並對此予以譴責。

邱垂正上午在出席立法院內政委員會會議前受訪時說，關於所謂小貓熊見面會，確實台北市政府有來詢問，但是認為有統戰疑慮，後來台北市政府沒有提出申請。

國台辦 貓熊 陸委會

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