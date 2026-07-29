風雨欲來？蔣萬安拜會民進黨團 議員零提問不到20分鐘就送客

台北市長蔣萬安今天中午率市府團隊，前往北市議會民進黨團說明市府重大法議案和預算。不過，蔣萬安與局處報告完後，黨團總召王閔生羅列蔣市府近期表現，直指以負面方式面對問題，隨即宣布拜會結束，過程不到20分鐘。

蔣萬安今赴民進黨團拜會，大約12時30分準時抵達，王閔生原先邀請議員握手致意，不過議員們隨即表示不用，會議便直接開始，而依照往例，通常由黨團三長、市長致詞結束後舉行會談。

王閔生表示，「市長來，我們都非常歡迎」，重大法案或預算，只要是為了市政建設、民生發展，黨團都會支持。但他話鋒一轉，除了這些重大法案及預算之外，最近一、兩個月，北市相當不平靜。

他點出，除了天價遮陽傘、天坑加上淹水、整備假、修路樹，以及索資的爭議等，最近更傳出連捷運站洗地也會造成天花板坍塌、漏水，更爆發讓人家心痛的幼兒園大規模兒虐事件，「我想市長，真的很辛苦。」

王閔生認為，該要有肩膀擔起責任是市長最重要工作。市長任期剩下不到半年，面對這段時間的事情，希望市長真的回歸市政、專心市政，才是正辦。接著，他邀請蔣萬安致詞。

蔣萬安說，這會期是預算會期，今天報告的重大法案包括社會、勞動、產業局等，等一下議員垂詢，局處會詳細說明。他提及議員關心敬老卡擴大使用、特色運動館、捷運特別預算、今年營養午餐擴大到國中等等相關預算，希望黨團能夠給予支持，「尊重黨團今天議程安排。」

王閔生隨即請局處簡要報告重大預算法議案，未料，在幾個局處報告完之後，在場議員皆未表示意見。

王閔生表示，最近議員在議場質詢，市長用爆氣方式回應，甚至公園處府會聯絡員上班時間在網路上發表有關政治言論，跟網友互嗆，也有教育局府會聯絡員大聲咆哮議員助理，在在都顯示市府面對問題都是用這種負面方式。

他說，今天市府報告這些重大法議案及預算，我們自然會各本權責做好監督工作，隨即宣布拜會結束。蔣萬安待不到20分鐘被請離，實屬罕見。

會後，蔣萬安被問及是否擔心本會期重大法案沒獲支持？蔣回應，尊重民進黨議會黨團。會想辦法再溝通？他說，一定會，持續針對總預算和各項重大法案來跟各黨團溝通。

台北市長蔣萬安今天中午率市府團隊，前往北市議會民進黨團說明市府重大法議案和預算。記者林佳彣／攝影