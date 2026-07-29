反對北宜高鐵 台灣前進：無助紓解國五交通瓶頸 堪稱最貴解方

行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫，台灣前進陣線今天到行政院遞交陳情書，要求行政院公開核定內容。台灣前進陣線表示，根據環評報告，高鐵只能舒緩國道5號平日3.1%，假日6.8%的交通量，無助解決交通瓶頸問題，換算下來，是全世界最貴塞車解方，反對閉著眼睛就花3521億元。

台灣前進陣線由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨組成，他們要求行政院7天內公開核定細節，包括核定函、7月23日院會資料、國發會兩份審議意見、可行性研究修正報告、綜合規畫報告，以及高鐵、直鐵、台鐵提速等替代方案比較與完整運量、國道五號減量、經濟效益及財務評估。

依照行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第14點，立即登載完整核定計畫，至少包含核定日期、總經費、計畫期程、分年經費、財源及附帶條件；第三，公開本案是否依預算法第34條，完成選擇及替代方案成本效益分析與財源說明，若未完成，不得在報告完成並送立法院備查前，編列建設經費。

行政院交通環境資源處代表收下陳情，將督促部會依規定對外說明。時代力量黨主席王婉諭表示，他們不是反對宜蘭交通建設，2011年政府可行性研究，北宜直鐵方案預算約668億元，如今高鐵版本達3521.75億元，監察院調查報告註記，這預算尚不含基地及購車費用899億元，建設費暴增五倍，是否創造5倍效益。

時代力量宜蘭縣議員參選人劉仲書說，行政院核定的環評定稿本寫著，國道五號平日交通量預期減少3.1%，假日減少6.8%，無法完全解決國5交通瓶頸問題。用官方數字換算，假日車流每減少一個百分點，要價約518億元，這大概是全世界最貴的塞車解方。

劉仲書表示，交通部研究單位2017年指出，即使興建北宜新線，國五假日仍會壅塞。宜蘭人每天面對的礁溪、宜蘭市區塞車，高鐵幫不上忙，宜蘭人等了20年，我們不是反對建設，是反對閉著眼睛花3521億元。