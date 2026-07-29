綠委「告發蔣萬安」教唆製萊爾校長影片 刑事局長：會配合檢方指示

萊爾校長製作團隊製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，遭警方關切。台北市長蔣萬安說，拜會前國民黨主席朱立倫時，有拜託這個團隊協助製作宣傳影片。民進黨立委李坤城今天向刑事局長邱紹洲檢舉告發蔣萬安，邱紹洲說，會配合檢察官指示，我們來辦理。

立法院內政委員會今天以警方執法是否公正為題，邀請內政部長劉世芳、警政署長張榮興就油不得你網路影片爭議，提出專題報告。李坤城表示，今天報告主題是先射箭再畫靶，這對警察不公平。有人檢舉，警察去查案，結果被說是查水表，是不是要幫警察同仁講話。

劉世芳表示，內政部兩天前才被告知今天的題目，尊重立法院處理專案報告，她全力支持警員依法辦案，警察是人民的保母，對非法案件會按照警察職權行使法或一般行政程序依法處理，相信基層員警在查察案件時會按照標準作業程序處理。張榮興也說，目前在偵辦中，我們不會涉及到這個內容。

李坤城利用質詢過程，向刑事局舉發蔣萬安涉案。他說，現在就要檢舉，現在就告發，你們就要去查，好不好。邱紹洲表示，這個案件已經報請北檢指揮，我們會配合檢察官的指示，我們來辦理。