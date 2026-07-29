立院審查毒品防制條例 是否增血液毛髮採驗留待協商

立法院司法及法制委員會今天審查「毒品危害防制條例」部分條文修正草案，行政院提案增列「唾液」為毒品採驗方式，另有立委提案增列「血液」及「毛髮」為採驗種類。因逐條審查未達共識，司委會召委莊瑞雄表示，條文全數保留，院會討論前須經黨團協商。

現行「毒品危害防制條例」第33條規定，各主管機關對於所屬或監督的特定人員，於必要時得要求其接受毒品檢驗，但採驗方式限於尿液檢體，未完全符合實務需要。

為加強第一線執行毒駕篩檢效率，行政院會6月18日通過「毒品危害防制條例」第33、36條修正草案，納入較有時效性且準確度達百分之百的唾液快篩，加強篩檢時效性。

立法院司法及法制委員會上午邀法務部次長黃謀信、內政部次長馬士元等人列席，審查「毒品危害防制條例」部分條文修正草案。

法務部書面報告指出，「毒品危害防制條例」所定的採驗，屬於行政管理措施，並非犯罪偵查，且採驗血液屬侵入性行為，對受檢者身體影響較大，若賦予主管機關得採集血液作為特定人員的行政管理措施，恐有違憲疑慮，不宜納入。

法務部表示，毛髮檢驗目前並無快篩機制，須拔除特定人員毛髮送請鑑定，且主要是反映過去一段期間內是否曾施用毒品，較難據以判斷檢驗時的施用情形，程序繁複、成本較高，與毒品危害防制條例中特定人員管理目的未盡相符。

司法及法制委員會召委莊瑞雄說，現行法已授權行政部門可採集尿液，現在要修法增加唾液，是提供多一個武器，他認為不應該再增加毛髮，「會給行政部門太大的權力」，是否符合比例原則，他態度保留。

國民黨立委翁曉玲表示，現在台灣毒駕問題嚴重，應加強相關管理，增加毛髮檢驗，是讓主管機關多一種可以運用的採驗方式，且不一定是第一次就要毛髮測試，也可作為第二次的複驗，這是非常合理的。

最後，莊瑞雄說，相關條文全數保留，協商時再討論。「毒品危害防制條例」修正草案併案審查完竣，提報院會討論前，須經黨團協商。