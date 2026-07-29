被點名為閣揆人選 陳其邁：會做滿市長任期

台北市長蔣萬安今天點名高雄市長陳其邁是很好的閣揆繼任人選。陳其邁說，他會把市長做好做滿到任期最後一天。市長的工作就是要把食安做好，政治處理非人民所樂見。

陳其邁今天出席活動接受媒體聯訪表示，正如昨天新北市長侯友宜說的，每個人都把工作做好比較實在，市長的工作，目前最重要的就是要把食安的工作做好，替市民把關。高雄市長如此，台北市長也應該是如此。

陳其邁說，自己對市民有承諾，必須把高雄市的工作、建設及招商等工作做好，做好做滿到任期的最後一天。

對於最近屢次被蔣萬安提及，陳其邁表示，市長的工作就是顧好食安，地方政府應該負責包括查廠、查驗，中央負責政策的規劃跟制定及協調，中央地方合作才能把工作做好。

「如果大家都做政治處理，不管是倒閣或任何政治處理，請問食安的工作誰管？」陳其邁說，不處理修法的工作，不提出制度上的改革，而做政治處理，這並不是人民所樂見的。

陳其邁指出，在行政院開會時，高雄市政府只有一個想法，就是依據專業的意見，把修法的工作做好；行政管理的工作，由食藥署跟地方政府共同協調合作，把這些權責分得更清楚，這樣才能為以後的食安工作把關。

另方面，民進黨立法院黨團書記長范雲上午在黨團輿情回應記者會表示，蔣萬安不要忘了自己是台北市長，不要忘了自己該做的事，食安會議缺席率高達7成，卻一再要求中央開國安會議，蔣萬安身為台北市長，應該趕快回去好好上班。如果找不到台北市長室在哪裡，民進黨團可以幫忙。

黨團副書記長黃捷表示，陳其邁早在第一時間已經回應，不需要蔣萬安幫忙轉述發言，高雄市政府有自己的發言人，蔣萬安如果這麼想應徵陳其邁的發言人，就投履歷到高雄市政府，蔣萬安不要再忘記現在是台北市長，如果這麼想換職位，準備好履歷，她可以幫忙代送。