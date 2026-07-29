范雲控沒收討論 羅廷瑋反擊：依法退回校事辦法重訂 正視教師困境

民進黨立委不滿立法院教育文化委員會決議退回校事會議相關辦法，國民黨立委羅廷瑋表示，立法院公開資料皆可查，會議作成退回校事會議相關辦法重訂的決定前，教育文化委員會已有兩場專題報告，一場公聽會，三度排入審查，朝野立委、教育部及各界代表，都有表達意見的機會。

民進黨立委范雲批評教育文化委員會沒有經過討論，就以表決方式退回公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，以及高級中等以下學校教師解聘、不續聘、停聘或資遣辦法。

羅廷瑋表示，范雲長期捍衛校事會議制度，甚至被教育現場稱為校事會議之母。教育部校安資料顯示，2020年至2024年，全台有65名教職員輕生，面對這些長期承受投訴、調查及自證清白壓力的教師，身為校事會議之母的范雲，是否傾聽過他們的心聲。

羅廷瑋指出，依立法院職權行使法第62條，立法院有權審查行政命令，只要出席人數及表決門檻符合規定，就是合法議事程序，不能因結果不符合民進黨期待，就形容為民主惡例。

羅廷瑋說，本案存在母法授權範圍不明，法定機關獨立審議可能受影響，調查程序保障不足，反覆調查缺乏整體上限，以及條次引用錯誤等五項疑義。相關辦法退回後，全教總、全教產、台教產及多個教師工會均肯定，要求教育部提出合理版本。

羅廷瑋表示，退回重訂不是無限期擱置，目前還是保留在現階段，委員會決議須提報院會，待院會議決通知後，教育部有兩個月可完成更正或廢止，立法院另有臨時提案及相關主決議，要求教育部9月底前提出具體成果，教育部也承諾9月提出新版。

羅廷瑋說，范雲曾任台大副教授，應理解一名教師捲入漫長反覆的調查，即使最後未受處分，名譽身心與教學生涯仍可能付出代價。若真如她所說願意傾聽各方，就不應在教師說出傷痛時，急著為教育部辯護，曾經站在講台上的范雲，更應回答的是，還要讓多少第一線教師，在反覆調查耗盡身心，才願意正視這套制度真正存在的結構問題。