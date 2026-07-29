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立委赴日考察交通碰熊本強震 部分行程受影響

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片

日本熊本縣昨天發生規模7.1強震，立法院交通委員會立委今天到福岡考察高鐵，已抵達本福岡的民進黨立委許智傑今天說，考察行程受到部分影響，包括開會地點更動，與日本政要聚會部分人員無法參與等，希望熊本一切平安。

民進黨立法院黨團書記長范雲、副書記長黃捷、副幹事長陳培瑜今天舉行記者會。范雲表示，日本一直是台灣友好國家，非常多人去過熊本，希望所有人都能平安。看到交通委員會立委去考察，他們也紛紛報平安，希望他們都沒事。

范雲指出，賴清德總統第一時間表達台灣隨時準備協助。作為同樣是地震頻繁發生國家，一起為日本民眾祈福；黃捷說，台日是患難與共夥伴，高雄與熊本是姊妹市，高雄市府昨天第一時間除了關心慰問外，也希望第一時間提供必要協助，希望熊本災情降到最低。

許智傑說，已經透過福岡辦事處向熊本表達關心，高雄也完成特搜隊整備，若有需要，會在四小時內趕到熊本救援，希望說熊本能夠一切平安，減少災情，全力救災。

許智傑表示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆捐出一個月薪資，他與民進黨立委邱議瑩、李昆澤也一同響應捐出一個月薪資，表達高雄對熊本的關懷與支持。

熊本 范雲 許智傑

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