影／甲醛炊粉風波延燒 莊競程爆料竹市衛生處長說煮一煮就好

2026年5月底新竹市明好企業社生產的「農耕牌」與「風城」系列炊粉被台南市衛生局驗出含有違法添加物「甲醛」，但新竹市政府直到7月中旬才正式對外公布與回收。新竹市長參選人莊競程、立法委員陳培瑜、新竹市議員參選人曾翰揚今天在立法院舉辦記者會，質疑新竹市府及市長高虹安到底在隱瞞什麼？

新竹市明好企業社生產的「農耕牌」與「風城」系列炊粉，在2026年5月底被台南市衛生局驗出含有違法添加物「甲醛」，但新竹市政府直到7月中旬才正式對外公布與回收，引發資訊延遲公開及食安危機的爭議。新竹市長參選人莊競程、立法委員陳培瑜、新竹市議員參選人曾翰揚今天在立法院舉辦記者會，指新竹市府食安疑慮說不清，有疑慮的炊粉流入校園營養午餐，造成家長陷入疑慮，而無辜米粉炊粉業者則遭事件波及，甚至衛生局日前找業者開會，竹市衛生處長竟然在會議中表示「米粉含甲醛沒關係，煮一煮就可以吃了。」莊競程表示新竹市府完全失能，市長高虹安隱匿蓋牌，應與衛生處長一同下台負責。