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繼續用消去法抓中央門神 盧秀燕：我覺得陳時中也不是

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕質疑中央有「門神」，並以消去法排除食藥署長姜志剛、行政院政委陳時中。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕質疑中央有「門神」，並以消去法排除食藥署長姜志剛、行政院政委陳時中。記者陳敬丰／攝影

致癌油風暴延續，台中市長盧秀燕質疑中央連續做出奇怪的決策，內部有「門神」，她昨天先用消去法，認為食藥署長姜志剛不是門神，今天再排除1人，認為行政院政務委員陳時中也不是門神，因為陳過去防疫或處理食安事件都不會做出類似決定。

台中市議會今天專案報告致癌油相關事件，國民黨議員張廖乃綸質詢表示，外界質疑致癌油事件中央有「門神」，盧秀燕對門神的人選是否心裡有底？

盧秀燕答詢表示，這次中央處理致癌油危機，的確有很多決策和過去不同，過去民進黨執政期間曾發生蘇丹紅事件，也是全部下架，從來沒有所謂「20%以下不用下架」，衛福部基層同仁也反對，這不奇怪嗎？台中市政府7月5日要二度查廠，中央卻說不用查，這也很奇怪。

盧秀燕指出，更奇怪的是中央執意要讓19批油品重新上架，就連綠營的縣市首長都反對，廠商也願意配合不上架，中央還是硬要，這決策太不尋常，對賴政府形象不好，也傷害賴清德總統和行政院長卓榮泰的危機處理能力，啟人疑竇。

盧秀燕說，她昨天已經用消去法，認為姜志剛應該不是門神，畢竟姜剛擔任食藥署長不久；就她個人感覺，陳時中應該也不是門神。盧強調，她對陳很熟，了解其行事風格，陳時中過去防疫或處理食安事件，做得還可以，從來不會這樣。

盧秀燕回憶，行政院邀請六都首長開食安法修法會議，雖然召集人就是陳時中，但她感覺陳並不是主導者，只是想要把事情化解掉，也一直在替中央排解，甚至陳說出「全面下架就沒東西吃」「喝水照太陽也有風險」，雖然遭到外界多責怪，應該也是為了緩解中央尷尬。

至於到底誰才是門神，盧秀燕表示，可以再了解看看，媒體、民意代表都可以持續追查。

盧秀燕 陳時中 中央

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