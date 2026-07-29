蔣萬安點名陳其邁適合當閣揆 綠黨團：想應徵高市府發言人？

台北市長蔣萬安近來拋倒閣議題，引發熱議。今日又說行政院長卓榮泰應該下台，高雄市長陳其邁是很好的閣揆人選。對此，民進黨團書記長范雲說，蔣萬安似乎對市長職位沒興趣，對國政問題反而侃侃而談，酸他想應徵陳其邁的發言人；副書記長黃捷也說，如果蔣萬安想應徵發言人，就來投履歷吧。

范雲、黃捷、及黨團副幹事長陳培瑜今開輿情回應記者會。范雲表示，蔣萬安不知道為什麼對市長職位較無興趣，只要是市政問題，不是研考會主委殷瑋回答，就是局處回答，但對國政問題反而侃侃而談、不斷接受專訪。

范雲說，蔣萬安似乎很想要應徵陳其邁的發言人，應徵又做得不好，明明別人不是那樣講的，然後不斷地代為詮釋。所以奉勸蔣萬安哦不要再當別人的發言人了，忘了自己該做的事情。自己作為台北市民真的非常憂心，要求市長可以趕快回去上班好嗎？

范雲指出，台北市虐童議題、台北市議員指責蔣萬安食安會議幾乎沒出席，缺席率高達7成以上，卻要求中央開食安國安會議，這些矛盾讓她非常憂心，台北市長趕快回去好好上班。

黃捷則表示，陳其邁自己第一時間就出來回應了，他自己能講的話不需要蔣市長幫他轉述，高雄市府也都有發言人，如果蔣萬安市長這麼想應徵陳其邁的發言人，就投履歷到高雄市政府，不要再忘記自己現在是台北市長，如果這麼想要轉換職位，那履歷準備好，她也可以幫忙代送。