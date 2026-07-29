萊爾校長製作人涉深偽遭查水表 劉靜怡：連威權時代都不如

萊爾校長製作團隊製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，遭指用AI合成賴清德總統聲音，涉偽造文書罪嫌，北檢分他字案偵處。法律學者、前大法官被提名人劉靜怡指出，要玩真的，就由檢察官向法官聲請令狀，載明具體的法律依據和法定事由，直接上門把人帶走法辦，才是法治國家的正途吧？

劉靜怡表示，捨此不為，卻派警察空手上門問要不要撤下係爭內容，這是哪招？根本連威權時代的人治狀態都不如？更別說還有違憲審查等等起碼可以寫一萬字以上討論文字的後續爭議；一堆人出來高喊當然犯罪的口號或講再多似是而非的五四三，也不會啟動問題的解決途徑吧？

劉靜怡說，不然至少可以對號入座提起民事訴訟，當年北韓法學派之父在李登輝時代搞獨台會事件抓走我表哥夥伴時還比這強呢。