上海團又被封殺！藍轟陸委會沒出息 連可愛小貓熊都怕？

台北上海雙城論壇促成的動物交流，2隻小貓熊今在台北動物園亮相。北市府原規畫邀請上海官員來台見證，但陸委會認為活動有統戰疑慮，市長蔣萬安今嘆「這跟統戰有什麼關係？」藍營酸，陸委會沒出息，連可愛小貓熊都怕。

國民黨議員秦慧珠表示，大貓熊10幾年前就來台灣，如果是統戰，我們已經被統戰10幾年了，台灣有什麼改變？假設大貓熊的交流不叫統戰，對兩岸交流、動物保育有正面的幫助，讓動物園的動物更豐富，台灣大小朋友去逛時更開心，為什麼小貓熊就突然變了？

秦慧珠認為，政府是一體的，換任何政黨執政，中華民國法律也沒有改變，兩岸人民關係條例也沒改，她直呼，陸委會小鼻子小眼睛。

她提到，假設民進黨政府認定小貓熊是統戰，就不要批准小貓熊來，結果來了以後，天天在動物園「統戰」台灣的小朋友。怎麼可以批准小貓熊來，但是大陸人員要來小貓熊亮相活動就不可以，不是很矛盾？

秦慧珠說，郝龍斌時代、柯文哲時代，陸方這些官員來台那麼多次，10幾年來也沒有把台灣統戰掉，怎麼這次來1天就會被統戰，不是很好笑？陸委會得了統戰恐慌症，正常交流被認為陸方來了就馬上統戰台灣，這些上海市官員恐怕覺得很無奈吧。

國民黨議員汪志冰反問，小貓熊也有顏色？牠會說民進黨不倒、台灣不會倒？民進黨連可愛的小貓熊都怕，故意「衝康」封殺隨團代表，真是沒出息。民進黨政府泱泱大黨又執政黨，連這一點出息都沒有，都不知道能在國際上為台灣人民爭取到什麼東西。

陸委會屢屢封殺陸方人員來台，連小貓熊亮相記者會都要封殺，今年雙城論壇恐蒙上陰影？汪志冰認為，對於民進黨會採取如此態度，雙方也不意外，尤其兩岸氛圍逐年愈來愈惡劣，雙方一定會有這樣的認知。但愈是這樣，愈要在賦予兩邊城市合法合規的條件下，完成雙城論壇。

秦慧珠則說，如果蔣萬安去申請，陸委會絕對不敢不讓，只會在過程中不斷刁難，就是要讓北市府知難而退。假設北市府鍥而不捨地堅持要跟上海交流，陸委會也不敢下禁止令，只敢搞小動作，絕對不敢說陸委會、賴清德政府禁止雙城論壇。愈困難愈要交流，民進黨給的障礙，不需要也不能夠屈服。