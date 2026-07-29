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上海小貓熊亮相！蔣萬安批陸委會不讓訪團來 綠：交流藏統戰非首次

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
上海小貓熊抵台 台北、上海雙城論壇前年簽訂「動物交換」等合作備忘錄，上海市立動物園兩隻公母各一小貓熊6日凌晨抵達台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）
上海小貓熊抵台 台北、上海雙城論壇前年簽訂「動物交換」等合作備忘錄，上海市立動物園兩隻公母各一小貓熊6日凌晨抵達台北市立動物園。（圖／台北市立動物園提供）

台北上海雙城論壇促成的小貓熊動物交流，市長蔣萬安今到動物園觀看兩隻小貓熊也提及原本上海也將派代表訪團來台參與，可惜被陸委會封殺，怒批動物交流，「這跟統戰有什麼關係？」綠營議員則說，陸方過去曾利用動物包裝統戰語言，陸委會有自己專業評估與考量，呼籲蔣仍應專注回到市政，而非將重心放在經營兩岸關係或介入中央政治紛爭。

林亮君表示，蔣萬安一直以來都很積極經營與上海方關係，但在中國大陸利用動物統戰也並非首次，在保育動物中隱涵統戰語言，如「兩岸一家親」，但過去台灣與其他國家如日本、捷克交流小貓熊、穿山甲等，都是基於共同民主自由價值的友誼展現，相對地若與中國的交流帶有「統」的意圖或政治目的，台灣必須格外小心謹慎。

林亮君也說，支持平等互惠且有正當理由的前提下與中國大陸交流，至於陸委會為何拒絕上海團訪台，應有其判斷依據，相信陸委會也會說明，且蔣近日言論政治語言比例也越來越高，包含號召人民上凱道、倒閣都不是台北市長該做的事，呼籲蔣應回歸市政、補齊市政漏洞並回應市民疑問，而非將重心放在經營兩岸關係或介入中央政治紛爭。

北市長蔣萬安今天上午出席動物園小貓熊亮相記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席動物園小貓熊亮相記者會。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 陸委會 貓熊

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