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影／表態支持蔣萬安倒閣說 謝國樑：陳其邁組閣有助打開憲政僵局

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天說，基隆市在憲政衝突中是第一線深受其害的縣市，全力支持萬安市長的倒閣說。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天說，基隆市在憲政衝突中是第一線深受其害的縣市，全力支持萬安市長的倒閣說。記者游明煌／攝影

台北市長蔣萬安拋出倒閣讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台負責，並說如果撤換閣揆，高雄市長陳其邁是一個很適合組閣的人選。基隆市長謝國樑今天表態指出，基隆市在憲政衝突中是第一線深受其害的縣市，全力支持萬安市長的倒閣說；謝國樑也表示，如由高雄市長陳其邁組閣，對打開現在憲政僵局有幫助。

謝國樑今天參加父親節表揚活動前受訪，針對倒閣一事，他說，支持台北市長蔣萬安提出倒閣的理念，如果有需要他願意和萬安市長大家共同促成重要憲政改革的里程碑，為何他會這樣提，就以財劃法來說，修法完成後行政院完全沒有按照修法的精神給予更多的預算，基隆的歲入又比前一年來得更少，這一點跟現在財劃法修法的精神，在憲政上有非常嚴重的牴觸，完全沒有依法進行後續業務的執行。

謝國樑表示，行政院現在就是不副署、不執行，如果所有的法案只要行政單位覺得不適合就不副署、不執行，「那請問未來還需要立法院嗎？還需要選立法委員嗎？國會多數還有任何意義嗎？」

謝國樑說，蔣萬安市長既然提出倒閣了，他就全力支持，基隆市在憲政衝突中是第一線深受其害的縣市，基隆市的感受是非常深的，如果中央不願意按照法案的精神給予基隆該有的地位和資源時，他覺得碰到憲政僵局時，他支持倒閣解憲政僵局，他覺得萬安市長提出倒閣很好。

謝國樑指出，他個人覺得，高雄市長陳其邁曾當過行政院副院長，在這幾次行政院會開會的論述和見地，陳是了解台灣的問題出在什麼地方，假如由陳其邁組閣，倒不是說心他支持陳，但或許對現在的僵局有一些幫助。

謝國樑認為，現在台灣陷入僵局，大家都不願意退讓，不論是倒閣或重新選出新的民意，都是台灣現在可以考慮的方向，可以嘗試不同的角度把僵局打開。

基隆市長謝國樑今天回應說，基隆市在憲政衝突中是第一線深受其害的縣市，全力支持倒閣。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑今天回應說，基隆市在憲政衝突中是第一線深受其害的縣市，全力支持倒閣。記者游明煌／攝影

謝國樑 陳其邁 蔣萬安 倒閣

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