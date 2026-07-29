被指委託ＡＩ深偽影片？蔣萬安嗆簡舒培：要求警察辦案不是指揮辦案

「萊爾校長製作團隊」韋淳祐發布「油不得你」影片，引發警「查水表」，北市長蔣萬安昨重話「嚴正告訴賴政府：有事衝著我來！不要針對小編查水表！」議員簡舒培質疑蔣承認自己委託製作ＡＩ深偽影片？市刑大應該要請市長到案說明？蔣今反擊「這難道不是指揮辦案嗎？」

對於簡舒培質疑，蔣萬安親口承認是AI深偽影片委託者？台北市刑大還不動起來嗎？蔣萬安今天上午出席動物園小貓熊亮相記者會，反批民進黨議員，表示民進黨昨天公開要求檢調介入，民進黨議員公開的要求警察來辦案，「這難道不是指揮辦案嗎？」

媒體也問蔣，怎麼看深偽影片爭議，民進黨立委林楚茵反問「可不可以接受被深偽自己的聲音，製作虐兒幼兒園的廣告？」蔣萬安說，這完全是不一樣的事情。

蔣提到，韋淳祐所製作的影片有清楚標示這是 AI 技術所製作的影音，而且他一開始也說明本人是苯駢芘，在說明整個油品對人體的危害，所以對於偽造文書的構成要件這不會該當使人誤信。所以評論的人，要對法律有所了解。